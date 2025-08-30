IWMW: iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
今日IWMW汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点39.93和高点40.04进行交易。
关注iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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IWMW新闻
常见问题解答
IWMW股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票今天的定价为39.95。它在39.93 - 40.04范围内交易，昨天的收盘价为39.88，交易量达到12。IWMW的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF目前的价值为39.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪IWMW走势。
如何购买IWMW股票？
您可以以39.95的当前价格购买iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票。订单通常设置在39.95或40.25附近，而12和-0.20%显示市场活动。立即关注IWMW的实时图表更新。
如何投资IWMW股票？
投资iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF需要考虑年度范围36.36 - 40.20和当前价格39.95。许多人在以39.95或40.25下订单之前，会比较0.08%和。实时查看IWMW价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF的最高价格是40.20。在36.36 - 40.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF的绩效。
iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF（IWMW）的最低价格为36.36。将其与当前的39.95和36.36 - 40.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWMW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IWMW股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.88和1.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.88
- 开盘价
- 40.03
- 卖价
- 39.95
- 买价
- 40.25
- 最低价
- 39.93
- 最高价
- 40.04
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 1.71%
- 年变化
- 1.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%