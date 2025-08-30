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IWMW: iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

39.95 USD 0.07 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IWMW汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点39.93和高点40.04进行交易。

关注iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWMW新闻

常见问题解答

IWMW股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票今天的定价为39.95。它在39.93 - 40.04范围内交易，昨天的收盘价为39.88，交易量达到12。IWMW的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF目前的价值为39.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪IWMW走势。

如何购买IWMW股票？

您可以以39.95的当前价格购买iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票。订单通常设置在39.95或40.25附近，而12和-0.20%显示市场活动。立即关注IWMW的实时图表更新。

如何投资IWMW股票？

投资iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF需要考虑年度范围36.36 - 40.20和当前价格39.95。许多人在以39.95或40.25下订单之前，会比较0.08%和。实时查看IWMW价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF的最高价格是40.20。在36.36 - 40.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF的绩效。

iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF（IWMW）的最低价格为36.36。将其与当前的39.95和36.36 - 40.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWMW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IWMW股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares Russell 2000 BuyWrite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.88和1.97%中可见。

日范围
39.93 40.04
年范围
36.36 40.20
前一天收盘价
39.88
开盘价
40.03
卖价
39.95
买价
40.25
最低价
39.93
最高价
40.04
交易量
12
日变化
0.18%
月变化
0.08%
6个月变化
1.71%
年变化
1.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%