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IWMI: NEOS Russell 2000 High Income ETF

53.12 USD 0.14 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IWMI汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点53.06和高点53.20进行交易。

关注NEOS Russell 2000 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IWMI股票今天的价格是多少？

NEOS Russell 2000 High Income ETF股票今天的定价为53.12。它在53.06 - 53.20范围内交易，昨天的收盘价为52.98，交易量达到590。IWMI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Russell 2000 High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Russell 2000 High Income ETF目前的价值为53.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.20%和USD。实时查看图表以跟踪IWMI走势。

如何购买IWMI股票？

您可以以53.12的当前价格购买NEOS Russell 2000 High Income ETF股票。订单通常设置在53.12或53.42附近，而590和0.02%显示市场活动。立即关注IWMI的实时图表更新。

如何投资IWMI股票？

投资NEOS Russell 2000 High Income ETF需要考虑年度范围45.64 - 53.86和当前价格53.12。许多人在以53.12或53.42下订单之前，会比较2.04%和。实时查看IWMI价格图表，了解每日变化。

NEOS Russell 2000 High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Russell 2000 High Income ETF的最高价格是53.86。在45.64 - 53.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Russell 2000 High Income ETF的绩效。

NEOS Russell 2000 High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Russell 2000 High Income ETF（IWMI）的最低价格为45.64。将其与当前的53.12和45.64 - 53.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IWMI股票是什么时候拆分的？

NEOS Russell 2000 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.98和6.20%中可见。

日范围
53.06 53.20
年范围
45.64 53.86
前一天收盘价
52.98
开盘价
53.11
卖价
53.12
买价
53.42
最低价
53.06
最高价
53.20
交易量
590
日变化
0.26%
月变化
2.04%
6个月变化
7.75%
年变化
6.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%