IWMI: NEOS Russell 2000 High Income ETF
今日IWMI汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点53.06和高点53.20进行交易。
关注NEOS Russell 2000 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IWMI股票今天的价格是多少？
NEOS Russell 2000 High Income ETF股票今天的定价为53.12。它在53.06 - 53.20范围内交易，昨天的收盘价为52.98，交易量达到590。IWMI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Russell 2000 High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Russell 2000 High Income ETF目前的价值为53.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.20%和USD。实时查看图表以跟踪IWMI走势。
如何购买IWMI股票？
您可以以53.12的当前价格购买NEOS Russell 2000 High Income ETF股票。订单通常设置在53.12或53.42附近，而590和0.02%显示市场活动。立即关注IWMI的实时图表更新。
如何投资IWMI股票？
投资NEOS Russell 2000 High Income ETF需要考虑年度范围45.64 - 53.86和当前价格53.12。许多人在以53.12或53.42下订单之前，会比较2.04%和。实时查看IWMI价格图表，了解每日变化。
NEOS Russell 2000 High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Russell 2000 High Income ETF的最高价格是53.86。在45.64 - 53.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Russell 2000 High Income ETF的绩效。
NEOS Russell 2000 High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Russell 2000 High Income ETF（IWMI）的最低价格为45.64。将其与当前的53.12和45.64 - 53.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IWMI股票是什么时候拆分的？
NEOS Russell 2000 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.98和6.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.98
- 开盘价
- 53.11
- 卖价
- 53.12
- 买价
- 53.42
- 最低价
- 53.06
- 最高价
- 53.20
- 交易量
- 590
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 2.04%
- 6个月变化
- 7.75%
- 年变化
- 6.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%