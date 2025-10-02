IVOL: Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
今日IVOL汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点17.43和高点17.46进行交易。
关注Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IVOL股票今天的价格是多少？
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票今天的定价为17.44。它在17.43 - 17.46范围内交易，昨天的收盘价为17.41，交易量达到295。IVOL的实时价格图表显示了这些更新。
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票是否支付股息？
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF目前的价值为17.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.58%和USD。实时查看图表以跟踪IVOL走势。
如何购买IVOL股票？
您可以以17.44的当前价格购买Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票。订单通常设置在17.44或17.74附近，而295和-0.06%显示市场活动。立即关注IVOL的实时图表更新。
如何投资IVOL股票？
投资Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF需要考虑年度范围17.14 - 20.10和当前价格17.44。许多人在以17.44或17.74下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看IVOL价格图表，了解每日变化。
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF的最高价格是20.10。在17.14 - 20.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF的绩效。
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票的最低价格是多少？
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF（IVOL）的最低价格为17.14。将其与当前的17.44和17.14 - 20.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IVOL股票是什么时候拆分的？
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.41和-12.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.41
- 开盘价
- 17.45
- 卖价
- 17.44
- 买价
- 17.74
- 最低价
- 17.43
- 最高价
- 17.46
- 交易量
- 295
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- -8.11%
- 年变化
- -12.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%