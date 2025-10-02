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IVOL: Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

17.44 USD 0.03 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVOL汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点17.43和高点17.46进行交易。

关注Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVOL新闻

常见问题解答

IVOL股票今天的价格是多少？

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票今天的定价为17.44。它在17.43 - 17.46范围内交易，昨天的收盘价为17.41，交易量达到295。IVOL的实时价格图表显示了这些更新。

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票是否支付股息？

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF目前的价值为17.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.58%和USD。实时查看图表以跟踪IVOL走势。

如何购买IVOL股票？

您可以以17.44的当前价格购买Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票。订单通常设置在17.44或17.74附近，而295和-0.06%显示市场活动。立即关注IVOL的实时图表更新。

如何投资IVOL股票？

投资Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF需要考虑年度范围17.14 - 20.10和当前价格17.44。许多人在以17.44或17.74下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看IVOL价格图表，了解每日变化。

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF的最高价格是20.10。在17.14 - 20.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF的绩效。

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF股票的最低价格是多少？

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF（IVOL）的最低价格为17.14。将其与当前的17.44和17.14 - 20.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVOL股票是什么时候拆分的？

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.41和-12.58%中可见。

日范围
17.43 17.46
年范围
17.14 20.10
前一天收盘价
17.41
开盘价
17.45
卖价
17.44
买价
17.74
最低价
17.43
最高价
17.46
交易量
295
日变化
0.17%
月变化
-0.06%
6个月变化
-8.11%
年变化
-12.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%