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IVOL: Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Курс IVOL за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.39, а максимальная — 17.47.
Следите за динамикой Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVOL сегодня?
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) сегодня оценивается на уровне 17.41. Инструмент торгуется в пределах 17.39 - 17.47, вчерашнее закрытие составило 17.45, а торговый объем достиг 517. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVOL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF?
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF в настоящее время оценивается в 17.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.73% и USD. Отслеживайте движения IVOL на графике в реальном времени.
Как купить акции IVOL?
Вы можете купить акции Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) по текущей цене 17.41. Ордера обычно размещаются около 17.41 или 17.71, тогда как 517 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVOL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVOL?
Инвестирование в Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF предполагает учет годового диапазона 17.14 - 20.10 и текущей цены 17.41. Многие сравнивают -0.23% и -8.27% перед размещением ордеров на 17.41 или 17.71. Изучайте ежедневные изменения цены IVOL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF?
Самая высокая цена Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) за последний год составила 20.10. Акции заметно колебались в пределах 17.14 - 20.10, сравнение с 17.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF?
Самая низкая цена Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) за год составила 17.14. Сравнение с текущими 17.41 и 17.14 - 20.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVOL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVOL?
В прошлом Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.45 и -12.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.45
- Open
- 17.39
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Low
- 17.39
- High
- 17.47
- Объем
- 517
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -0.23%
- 6-месячное изменение
- -8.27%
- Годовое изменение
- -12.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%