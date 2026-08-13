IVES: Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF
今日IVES汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点38.68和高点39.17进行交易。
关注Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IVES股票今天的价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票今天的定价为38.94。它在38.68 - 39.17范围内交易，昨天的收盘价为38.92，交易量达到302。IVES的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票是否支付股息？
Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF目前的价值为38.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.58%和USD。实时查看图表以跟踪IVES走势。
如何购买IVES股票？
您可以以38.94的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票。订单通常设置在38.94或39.24附近，而302和-0.49%显示市场活动。立即关注IVES的实时图表更新。
如何投资IVES股票？
投资Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF需要考虑年度范围26.92 - 41.93和当前价格38.94。许多人在以38.94或39.24下订单之前，会比较7.66%和。实时查看IVES价格图表，了解每日变化。
Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF的最高价格是41.93。在26.92 - 41.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF的绩效。
Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票的最低价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF（IVES）的最低价格为26.92。将其与当前的38.94和26.92 - 41.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IVES股票是什么时候拆分的？
Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.92和40.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.92
- 开盘价
- 39.13
- 卖价
- 38.94
- 买价
- 39.24
- 最低价
- 38.68
- 最高价
- 39.17
- 交易量
- 302
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 7.66%
- 6个月变化
- 33.63%
- 年变化
- 40.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%