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IVES: Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF

38.94 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVES汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点38.68和高点39.17进行交易。

关注Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IVES股票今天的价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票今天的定价为38.94。它在38.68 - 39.17范围内交易，昨天的收盘价为38.92，交易量达到302。IVES的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票是否支付股息？

Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF目前的价值为38.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.58%和USD。实时查看图表以跟踪IVES走势。

如何购买IVES股票？

您可以以38.94的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票。订单通常设置在38.94或39.24附近，而302和-0.49%显示市场活动。立即关注IVES的实时图表更新。

如何投资IVES股票？

投资Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF需要考虑年度范围26.92 - 41.93和当前价格38.94。许多人在以38.94或39.24下订单之前，会比较7.66%和。实时查看IVES价格图表，了解每日变化。

Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF的最高价格是41.93。在26.92 - 41.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF的绩效。

Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF股票的最低价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF（IVES）的最低价格为26.92。将其与当前的38.94和26.92 - 41.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVES股票是什么时候拆分的？

Amplify ETF Trust Amplify Global Cloud Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.92和40.58%中可见。

日范围
38.68 39.17
年范围
26.92 41.93
前一天收盘价
38.92
开盘价
39.13
卖价
38.94
买价
39.24
最低价
38.68
最高价
39.17
交易量
302
日变化
0.05%
月变化
7.66%
6个月变化
33.63%
年变化
40.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%