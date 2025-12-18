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IVAL: Alpha Architect International Quantitative Value ETF

36.57 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVAL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点36.54和高点36.66进行交易。

关注Alpha Architect International Quantitative Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVAL新闻

常见问题解答

IVAL股票今天的价格是多少？

Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票今天的定价为36.57。它在36.54 - 36.66范围内交易，昨天的收盘价为36.61，交易量达到7。IVAL的实时价格图表显示了这些更新。

Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票是否支付股息？

Alpha Architect International Quantitative Value ETF目前的价值为36.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.34%和USD。实时查看图表以跟踪IVAL走势。

如何购买IVAL股票？

您可以以36.57的当前价格购买Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票。订单通常设置在36.57或36.87附近，而7和-0.25%显示市场活动。立即关注IVAL的实时图表更新。

如何投资IVAL股票？

投资Alpha Architect International Quantitative Value ETF需要考虑年度范围29.31 - 37.00和当前价格36.57。许多人在以36.57或36.87下订单之前，会比较1.75%和。实时查看IVAL价格图表，了解每日变化。

Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alpha Architect International Quantitative Value ETF的最高价格是37.00。在29.31 - 37.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect International Quantitative Value ETF的绩效。

Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票的最低价格是多少？

Alpha Architect International Quantitative Value ETF（IVAL）的最低价格为29.31。将其与当前的36.57和29.31 - 37.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVAL股票是什么时候拆分的？

Alpha Architect International Quantitative Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.61和23.34%中可见。

日范围
36.54 36.66
年范围
29.31 37.00
前一天收盘价
36.61
开盘价
36.66
卖价
36.57
买价
36.87
最低价
36.54
最高价
36.66
交易量
7
日变化
-0.11%
月变化
1.75%
6个月变化
1.92%
年变化
23.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%