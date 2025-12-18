IVAL: Alpha Architect International Quantitative Value ETF
今日IVAL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点36.54和高点36.66进行交易。
关注Alpha Architect International Quantitative Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IVAL股票今天的价格是多少？
Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票今天的定价为36.57。它在36.54 - 36.66范围内交易，昨天的收盘价为36.61，交易量达到7。IVAL的实时价格图表显示了这些更新。
Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票是否支付股息？
Alpha Architect International Quantitative Value ETF目前的价值为36.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.34%和USD。实时查看图表以跟踪IVAL走势。
如何购买IVAL股票？
您可以以36.57的当前价格购买Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票。订单通常设置在36.57或36.87附近，而7和-0.25%显示市场活动。立即关注IVAL的实时图表更新。
如何投资IVAL股票？
投资Alpha Architect International Quantitative Value ETF需要考虑年度范围29.31 - 37.00和当前价格36.57。许多人在以36.57或36.87下订单之前，会比较1.75%和。实时查看IVAL价格图表，了解每日变化。
Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alpha Architect International Quantitative Value ETF的最高价格是37.00。在29.31 - 37.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect International Quantitative Value ETF的绩效。
Alpha Architect International Quantitative Value ETF股票的最低价格是多少？
Alpha Architect International Quantitative Value ETF（IVAL）的最低价格为29.31。将其与当前的36.57和29.31 - 37.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IVAL股票是什么时候拆分的？
Alpha Architect International Quantitative Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.61和23.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.61
- 开盘价
- 36.66
- 卖价
- 36.57
- 买价
- 36.87
- 最低价
- 36.54
- 最高价
- 36.66
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 1.92%
- 年变化
- 23.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%