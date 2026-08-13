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ISUL: GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF

16.28 USD 0.63 (4.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISUL汇率已更改4.03%。当日，交易品种以低点15.71和高点16.29进行交易。

关注GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ISUL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF股票今天的定价为16.28。它在15.71 - 16.29范围内交易，昨天的收盘价为15.65，交易量达到167。ISUL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF目前的价值为16.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.87%和USD。实时查看图表以跟踪ISUL走势。

如何购买ISUL股票？

您可以以16.28的当前价格购买GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF股票。订单通常设置在16.28或16.58附近，而167和3.63%显示市场活动。立即关注ISUL的实时图表更新。

如何投资ISUL股票？

投资GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF需要考虑年度范围11.06 - 42.60和当前价格16.28。许多人在以16.28或16.58下订单之前，会比较21.22%和。实时查看ISUL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF的最高价格是42.60。在11.06 - 42.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF（ISUL）的最低价格为11.06。将其与当前的16.28和11.06 - 42.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISUL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.65和-32.87%中可见。

日范围
15.71 16.29
年范围
11.06 42.60
前一天收盘价
15.65
开盘价
15.71
卖价
16.28
买价
16.58
最低价
15.71
最高价
16.29
交易量
167
日变化
4.03%
月变化
21.22%
6个月变化
-41.75%
年变化
-32.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%