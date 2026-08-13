IREZ股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票今天的定价为13.06。它在12.22 - 13.32范围内交易，昨天的收盘价为13.77，交易量达到515。IREZ的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Short IREN Daily ETF目前的价值为13.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.56%和USD。实时查看图表以跟踪IREZ走势。

如何购买IREZ股票？ 您可以以13.06的当前价格购买Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票。订单通常设置在13.06或13.36附近，而515和2.59%显示市场活动。立即关注IREZ的实时图表更新。

如何投资IREZ股票？ 投资Tradr 2X Short IREN Daily ETF需要考虑年度范围4.07 - 40.09和当前价格13.06。许多人在以13.06或13.36下订单之前，会比较-22.68%和。实时查看IREZ价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Short IREN Daily ETF的最高价格是40.09。在4.07 - 40.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short IREN Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Short IREN Daily ETF（IREZ）的最低价格为4.07。将其与当前的13.06和4.07 - 40.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IREZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。