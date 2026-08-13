IREZ: Tradr 2X Short IREN Daily ETF
今日IREZ汇率已更改-5.16%。当日，交易品种以低点12.22和高点13.32进行交易。
关注Tradr 2X Short IREN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
IREZ股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票今天的定价为13.06。它在12.22 - 13.32范围内交易，昨天的收盘价为13.77，交易量达到515。IREZ的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Short IREN Daily ETF目前的价值为13.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.56%和USD。实时查看图表以跟踪IREZ走势。
如何购买IREZ股票？
您可以以13.06的当前价格购买Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票。订单通常设置在13.06或13.36附近，而515和2.59%显示市场活动。立即关注IREZ的实时图表更新。
如何投资IREZ股票？
投资Tradr 2X Short IREN Daily ETF需要考虑年度范围4.07 - 40.09和当前价格13.06。许多人在以13.06或13.36下订单之前，会比较-22.68%和。实时查看IREZ价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Short IREN Daily ETF的最高价格是40.09。在4.07 - 40.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short IREN Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Short IREN Daily ETF（IREZ）的最低价格为4.07。将其与当前的13.06和4.07 - 40.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IREZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IREZ股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Short IREN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.77和-48.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.77
- 开盘价
- 12.73
- 卖价
- 13.06
- 买价
- 13.36
- 最低价
- 12.22
- 最高价
- 13.32
- 交易量
- 515
- 日变化
- -5.16%
- 月变化
- -22.68%
- 6个月变化
- -56.58%
- 年变化
- -48.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%