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IREZ: Tradr 2X Short IREN Daily ETF

13.06 USD 0.71 (5.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IREZ汇率已更改-5.16%。当日，交易品种以低点12.22和高点13.32进行交易。

关注Tradr 2X Short IREN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IREZ股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票今天的定价为13.06。它在12.22 - 13.32范围内交易，昨天的收盘价为13.77，交易量达到515。IREZ的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Short IREN Daily ETF目前的价值为13.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.56%和USD。实时查看图表以跟踪IREZ走势。

如何购买IREZ股票？

您可以以13.06的当前价格购买Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票。订单通常设置在13.06或13.36附近，而515和2.59%显示市场活动。立即关注IREZ的实时图表更新。

如何投资IREZ股票？

投资Tradr 2X Short IREN Daily ETF需要考虑年度范围4.07 - 40.09和当前价格13.06。许多人在以13.06或13.36下订单之前，会比较-22.68%和。实时查看IREZ价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Short IREN Daily ETF的最高价格是40.09。在4.07 - 40.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short IREN Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Short IREN Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Short IREN Daily ETF（IREZ）的最低价格为4.07。将其与当前的13.06和4.07 - 40.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IREZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IREZ股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Short IREN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.77和-48.56%中可见。

日范围
12.22 13.32
年范围
4.07 40.09
前一天收盘价
13.77
开盘价
12.73
卖价
13.06
买价
13.36
最低价
12.22
最高价
13.32
交易量
515
日变化
-5.16%
月变化
-22.68%
6个月变化
-56.58%
年变化
-48.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%