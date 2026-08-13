IONZ: Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF
今日IONZ汇率已更改-4.56%。当日，交易品种以低点2.65和高点2.89进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IONZ股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票今天的定价为2.72。它在2.65 - 2.89范围内交易，昨天的收盘价为2.85，交易量达到1792。IONZ的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF目前的价值为2.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-81.62%和USD。实时查看图表以跟踪IONZ走势。
如何购买IONZ股票？
您可以以2.72的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票。订单通常设置在2.72或3.02附近，而1792和-2.16%显示市场活动。立即关注IONZ的实时图表更新。
如何投资IONZ股票？
投资Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF需要考虑年度范围1.73 - 37.50和当前价格2.72。许多人在以2.72或3.02下订单之前，会比较-38.04%和。实时查看IONZ价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF的最高价格是37.50。在1.73 - 37.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF（IONZ）的最低价格为1.73。将其与当前的2.72和1.73 - 37.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IONZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IONZ股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.85和-81.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.85
- 开盘价
- 2.78
- 卖价
- 2.72
- 买价
- 3.02
- 最低价
- 2.65
- 最高价
- 2.89
- 交易量
- 1.792 K
- 日变化
- -4.56%
- 月变化
- -38.04%
- 6个月变化
- -84.46%
- 年变化
- -81.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%