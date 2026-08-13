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IONZ: Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF

2.72 USD 0.13 (4.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IONZ汇率已更改-4.56%。当日，交易品种以低点2.65和高点2.89进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IONZ股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票今天的定价为2.72。它在2.65 - 2.89范围内交易，昨天的收盘价为2.85，交易量达到1792。IONZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF目前的价值为2.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-81.62%和USD。实时查看图表以跟踪IONZ走势。

如何购买IONZ股票？

您可以以2.72的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票。订单通常设置在2.72或3.02附近，而1792和-2.16%显示市场活动。立即关注IONZ的实时图表更新。

如何投资IONZ股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF需要考虑年度范围1.73 - 37.50和当前价格2.72。许多人在以2.72或3.02下订单之前，会比较-38.04%和。实时查看IONZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF的最高价格是37.50。在1.73 - 37.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF（IONZ）的最低价格为1.73。将其与当前的2.72和1.73 - 37.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IONZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IONZ股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.85和-81.62%中可见。

日范围
2.65 2.89
年范围
1.73 37.50
前一天收盘价
2.85
开盘价
2.78
卖价
2.72
买价
3.02
最低价
2.65
最高价
2.89
交易量
1.792 K
日变化
-4.56%
月变化
-38.04%
6个月变化
-84.46%
年变化
-81.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%