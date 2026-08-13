IONX: Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
今日IONX汇率已更改4.02%。当日，交易品种以低点28.23和高点30.54进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IONX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票今天的定价为29.79。它在28.23 - 30.54范围内交易，昨天的收盘价为28.64，交易量达到747。IONX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF目前的价值为29.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注200.91%和USD。实时查看图表以跟踪IONX走势。
如何购买IONX股票？
您可以以29.79的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票。订单通常设置在29.79或30.09附近，而747和1.12%显示市场活动。立即关注IONX的实时图表更新。
如何投资IONX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF需要考虑年度范围8.40 - 107.75和当前价格29.79。许多人在以29.79或30.09下订单之前，会比较42.06%和。实时查看IONX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF的最高价格是107.75。在8.40 - 107.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF（IONX）的最低价格为8.40。将其与当前的29.79和8.40 - 107.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IONX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IONX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.64和200.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.64
- 开盘价
- 29.46
- 卖价
- 29.79
- 买价
- 30.09
- 最低价
- 28.23
- 最高价
- 30.54
- 交易量
- 747
- 日变化
- 4.02%
- 月变化
- 42.06%
- 6个月变化
- 154.18%
- 年变化
- 200.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%