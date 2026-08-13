IONX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票今天的定价为29.79。它在28.23 - 30.54范围内交易，昨天的收盘价为28.64，交易量达到747。IONX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF目前的价值为29.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注200.91%和USD。实时查看图表以跟踪IONX走势。

如何购买IONX股票？ 您可以以29.79的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票。订单通常设置在29.79或30.09附近，而747和1.12%显示市场活动。立即关注IONX的实时图表更新。

如何投资IONX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF需要考虑年度范围8.40 - 107.75和当前价格29.79。许多人在以29.79或30.09下订单之前，会比较42.06%和。实时查看IONX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF的最高价格是107.75。在8.40 - 107.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF（IONX）的最低价格为8.40。将其与当前的29.79和8.40 - 107.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IONX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。