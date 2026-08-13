报价部分
货币 / IONX
回到股票

IONX: Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

29.79 USD 1.15 (4.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IONX汇率已更改4.02%。当日，交易品种以低点28.23和高点30.54进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IONX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票今天的定价为29.79。它在28.23 - 30.54范围内交易，昨天的收盘价为28.64，交易量达到747。IONX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF目前的价值为29.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注200.91%和USD。实时查看图表以跟踪IONX走势。

如何购买IONX股票？

您可以以29.79的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票。订单通常设置在29.79或30.09附近，而747和1.12%显示市场活动。立即关注IONX的实时图表更新。

如何投资IONX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF需要考虑年度范围8.40 - 107.75和当前价格29.79。许多人在以29.79或30.09下订单之前，会比较42.06%和。实时查看IONX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF的最高价格是107.75。在8.40 - 107.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF（IONX）的最低价格为8.40。将其与当前的29.79和8.40 - 107.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IONX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IONX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.64和200.91%中可见。

日范围
28.23 30.54
年范围
8.40 107.75
前一天收盘价
28.64
开盘价
29.46
卖价
29.79
买价
30.09
最低价
28.23
最高价
30.54
交易量
747
日变化
4.02%
月变化
42.06%
6个月变化
154.18%
年变化
200.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%