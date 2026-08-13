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INTW: GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

22.36 USD 0.05 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INTW汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点21.34和高点22.68进行交易。

关注GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

INTW股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF股票今天的定价为22.36。它在21.34 - 22.68范围内交易，昨天的收盘价为22.31，交易量达到2929。INTW的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF目前的价值为22.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.35%和USD。实时查看图表以跟踪INTW走势。

如何购买INTW股票？

您可以以22.36的当前价格购买GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF股票。订单通常设置在22.36或22.66附近，而2929和2.10%显示市场活动。立即关注INTW的实时图表更新。

如何投资INTW股票？

投资GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF需要考虑年度范围16.13 - 421.00和当前价格22.36。许多人在以22.36或22.66下订单之前，会比较20.60%和。实时查看INTW价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF的最高价格是421.00。在16.13 - 421.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF（INTW）的最低价格为16.13。将其与当前的22.36和16.13 - 421.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INTW股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.31和-60.35%中可见。

日范围
21.34 22.68
年范围
16.13 421.00
前一天收盘价
22.31
开盘价
21.90
卖价
22.36
买价
22.66
最低价
21.34
最高价
22.68
交易量
2.929 K
日变化
0.22%
月变化
20.60%
6个月变化
-59.01%
年变化
-60.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%