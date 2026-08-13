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IMRA: Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

14.59 USD 0.12 (0.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IMRA汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点14.48和高点14.59进行交易。

关注Bitwise MARA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IMRA股票今天的价格是多少？

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为14.59。它在14.48 - 14.59范围内交易，昨天的收盘价为14.47，交易量达到6。IMRA的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF目前的价值为14.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.12%和USD。实时查看图表以跟踪IMRA走势。

如何购买IMRA股票？

您可以以14.59的当前价格购买Bitwise MARA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在14.59或14.89附近，而6和0.76%显示市场活动。立即关注IMRA的实时图表更新。

如何投资IMRA股票？

投资Bitwise MARA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围12.22 - 18.02和当前价格14.59。许多人在以14.59或14.89下订单之前，会比较-10.49%和。实时查看IMRA价格图表，了解每日变化。

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise MARA Option Income Strategy ETF的最高价格是18.02。在12.22 - 18.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise MARA Option Income Strategy ETF的绩效。

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF（IMRA）的最低价格为12.22。将其与当前的14.59和12.22 - 18.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IMRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IMRA股票是什么时候拆分的？

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.47和11.12%中可见。

日范围
14.48 14.59
年范围
12.22 18.02
前一天收盘价
14.47
开盘价
14.48
卖价
14.59
买价
14.89
最低价
14.48
最高价
14.59
交易量
6
日变化
0.83%
月变化
-10.49%
6个月变化
11.12%
年变化
11.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%