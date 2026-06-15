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IHY: Vectors国际高收益债指数ETF

21.67 USD 0.08 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IHY汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点21.54和高点21.67进行交易。

关注Vectors国际高收益债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHY新闻

常见问题解答

IHY股票今天的价格是多少？

Vectors国际高收益债指数ETF股票今天的定价为21.67。它在21.54 - 21.67范围内交易，昨天的收盘价为21.59，交易量达到8。IHY的实时价格图表显示了这些更新。

Vectors国际高收益债指数ETF股票是否支付股息？

Vectors国际高收益债指数ETF目前的价值为21.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪IHY走势。

如何购买IHY股票？

您可以以21.67的当前价格购买Vectors国际高收益债指数ETF股票。订单通常设置在21.67或21.97附近，而8和0.28%显示市场活动。立即关注IHY的实时图表更新。

如何投资IHY股票？

投资Vectors国际高收益债指数ETF需要考虑年度范围21.18 - 22.48和当前价格21.67。许多人在以21.67或21.97下订单之前，会比较0.60%和。实时查看IHY价格图表，了解每日变化。

Vectors国际高收益债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vectors国际高收益债指数ETF的最高价格是22.48。在21.18 - 22.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vectors国际高收益债指数ETF的绩效。

Vectors国际高收益债指数ETF股票的最低价格是多少？

Vectors国际高收益债指数ETF（IHY）的最低价格为21.18。将其与当前的21.67和21.18 - 22.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IHY股票是什么时候拆分的？

Vectors国际高收益债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.59和-1.14%中可见。

日范围
21.54 21.67
年范围
21.18 22.48
前一天收盘价
21.59
开盘价
21.61
卖价
21.67
买价
21.97
最低价
21.54
最高价
21.67
交易量
8
日变化
0.37%
月变化
0.60%
6个月变化
-1.37%
年变化
-1.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%