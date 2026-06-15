IHY: Vectors国际高收益债指数ETF
今日IHY汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点21.54和高点21.67进行交易。
关注Vectors国际高收益债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IHY股票今天的价格是多少？
Vectors国际高收益债指数ETF股票今天的定价为21.67。它在21.54 - 21.67范围内交易，昨天的收盘价为21.59，交易量达到8。IHY的实时价格图表显示了这些更新。
Vectors国际高收益债指数ETF股票是否支付股息？
Vectors国际高收益债指数ETF目前的价值为21.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪IHY走势。
如何购买IHY股票？
您可以以21.67的当前价格购买Vectors国际高收益债指数ETF股票。订单通常设置在21.67或21.97附近，而8和0.28%显示市场活动。立即关注IHY的实时图表更新。
如何投资IHY股票？
投资Vectors国际高收益债指数ETF需要考虑年度范围21.18 - 22.48和当前价格21.67。许多人在以21.67或21.97下订单之前，会比较0.60%和。实时查看IHY价格图表，了解每日变化。
Vectors国际高收益债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vectors国际高收益债指数ETF的最高价格是22.48。在21.18 - 22.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vectors国际高收益债指数ETF的绩效。
Vectors国际高收益债指数ETF股票的最低价格是多少？
Vectors国际高收益债指数ETF（IHY）的最低价格为21.18。将其与当前的21.67和21.18 - 22.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IHY股票是什么时候拆分的？
Vectors国际高收益债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.59和-1.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.59
- 开盘价
- 21.61
- 卖价
- 21.67
- 买价
- 21.97
- 最低价
- 21.54
- 最高价
- 21.67
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- -1.37%
- 年变化
- -1.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%