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IHY: VanEck International High Yield Bond ETF
Курс IHY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.57, а максимальная — 21.64.
Следите за динамикой VanEck International High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IHY сегодня?
VanEck International High Yield Bond ETF (IHY) сегодня оценивается на уровне 21.59. Инструмент торгуется в пределах 21.57 - 21.64, вчерашнее закрытие составило 21.63, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck International High Yield Bond ETF?
VanEck International High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.51% и USD. Отслеживайте движения IHY на графике в реальном времени.
Как купить акции IHY?
Вы можете купить акции VanEck International High Yield Bond ETF (IHY) по текущей цене 21.59. Ордера обычно размещаются около 21.59 или 21.89, тогда как 16 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IHY?
Инвестирование в VanEck International High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.18 - 22.48 и текущей цены 21.59. Многие сравнивают 0.23% и -1.73% перед размещением ордеров на 21.59 или 21.89. Изучайте ежедневные изменения цены IHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck International High Yield Bond ETF?
Самая высокая цена VanEck International High Yield Bond ETF (IHY) за последний год составила 22.48. Акции заметно колебались в пределах 21.18 - 22.48, сравнение с 21.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck International High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck International High Yield Bond ETF?
Самая низкая цена VanEck International High Yield Bond ETF (IHY) за год составила 21.18. Сравнение с текущими 21.59 и 21.18 - 22.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IHY?
В прошлом VanEck International High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.63 и -1.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.63
- Open
- 21.62
- Bid
- 21.59
- Ask
- 21.89
- Low
- 21.57
- High
- 21.64
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- -1.73%
- Годовое изменение
- -1.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%