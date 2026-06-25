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IGEB: iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

44.17 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGEB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点44.16和高点44.25进行交易。

关注iShares Investment Grade Systematic Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGEB新闻

常见问题解答

IGEB股票今天的价格是多少？

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF股票今天的定价为44.17。它在44.16 - 44.25范围内交易，昨天的收盘价为44.16，交易量达到217。IGEB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF目前的价值为44.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.32%和USD。实时查看图表以跟踪IGEB走势。

如何购买IGEB股票？

您可以以44.17的当前价格购买iShares Investment Grade Systematic Bond ETF股票。订单通常设置在44.17或44.47附近，而217和-0.16%显示市场活动。立即关注IGEB的实时图表更新。

如何投资IGEB股票？

投资iShares Investment Grade Systematic Bond ETF需要考虑年度范围44.15 - 46.46和当前价格44.17。许多人在以44.17或44.47下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IGEB价格图表，了解每日变化。

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Investment Grade Systematic Bond ETF的最高价格是46.46。在44.15 - 46.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Investment Grade Systematic Bond ETF的绩效。

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF（IGEB）的最低价格为44.15。将其与当前的44.17和44.15 - 46.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGEB股票是什么时候拆分的？

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.16和-2.32%中可见。

日范围
44.16 44.25
年范围
44.15 46.46
前一天收盘价
44.16
开盘价
44.24
卖价
44.17
买价
44.47
最低价
44.16
最高价
44.25
交易量
217
日变化
0.02%
月变化
0.00%
6个月变化
-3.45%
年变化
-2.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%