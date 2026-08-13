IETH: Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF
今日IETH汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点18.47和高点18.59进行交易。
关注Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IETH股票今天的价格是多少？
Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票今天的定价为18.47。它在18.47 - 18.59范围内交易，昨天的收盘价为18.59，交易量达到12。IETH的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF目前的价值为18.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.21%和USD。实时查看图表以跟踪IETH走势。
如何购买IETH股票？
您可以以18.47的当前价格购买Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在18.47或18.77附近，而12和-0.38%显示市场活动。立即关注IETH的实时图表更新。
如何投资IETH股票？
投资Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围16.10 - 52.67和当前价格18.47。许多人在以18.47或18.77下订单之前，会比较12.83%和。实时查看IETH价格图表，了解每日变化。
Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF的最高价格是52.67。在16.10 - 52.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF的绩效。
Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF（IETH）的最低价格为16.10。将其与当前的18.47和16.10 - 52.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IETH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IETH股票是什么时候拆分的？
Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.59和-64.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.59
- 开盘价
- 18.54
- 卖价
- 18.47
- 买价
- 18.77
- 最低价
- 18.47
- 最高价
- 18.59
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.65%
- 月变化
- 12.83%
- 6个月变化
- -22.65%
- 年变化
- -64.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%