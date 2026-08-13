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IETH: Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF

18.47 USD 0.12 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IETH汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点18.47和高点18.59进行交易。

关注Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IETH股票今天的价格是多少？

Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票今天的定价为18.47。它在18.47 - 18.59范围内交易，昨天的收盘价为18.59，交易量达到12。IETH的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF目前的价值为18.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.21%和USD。实时查看图表以跟踪IETH走势。

如何购买IETH股票？

您可以以18.47的当前价格购买Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在18.47或18.77附近，而12和-0.38%显示市场活动。立即关注IETH的实时图表更新。

如何投资IETH股票？

投资Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围16.10 - 52.67和当前价格18.47。许多人在以18.47或18.77下订单之前，会比较12.83%和。实时查看IETH价格图表，了解每日变化。

Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF的最高价格是52.67。在16.10 - 52.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF的绩效。

Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF（IETH）的最低价格为16.10。将其与当前的18.47和16.10 - 52.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IETH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IETH股票是什么时候拆分的？

Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.59和-64.21%中可见。

日范围
18.47 18.59
年范围
16.10 52.67
前一天收盘价
18.59
开盘价
18.54
卖价
18.47
买价
18.77
最低价
18.47
最高价
18.59
交易量
12
日变化
-0.65%
月变化
12.83%
6个月变化
-22.65%
年变化
-64.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%