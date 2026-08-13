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ICRC: Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF

17.41 USD 0.07 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ICRC汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点17.41和高点17.51进行交易。

关注Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ICRC股票今天的价格是多少？

Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF股票今天的定价为17.41。它在17.41 - 17.51范围内交易，昨天的收盘价为17.34，交易量达到3。ICRC的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF目前的价值为17.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.55%和USD。实时查看图表以跟踪ICRC走势。

如何购买ICRC股票？

您可以以17.41的当前价格购买Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在17.41或17.71附近，而3和-0.57%显示市场活动。立即关注ICRC的实时图表更新。

如何投资ICRC股票？

投资Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围17.16 - 56.31和当前价格17.41。许多人在以17.41或17.71下订单之前，会比较-3.17%和。实时查看ICRC价格图表，了解每日变化。

Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF的最高价格是56.31。在17.16 - 56.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF的绩效。

Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF（ICRC）的最低价格为17.16。将其与当前的17.41和17.16 - 56.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICRC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICRC股票是什么时候拆分的？

Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.34和-68.55%中可见。

日范围
17.41 17.51
年范围
17.16 56.31
前一天收盘价
17.34
开盘价
17.51
卖价
17.41
买价
17.71
最低价
17.41
最高价
17.51
交易量
3
日变化
0.40%
月变化
-3.17%
6个月变化
-23.41%
年变化
-68.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%