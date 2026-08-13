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ICOI: Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

10.37 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ICOI汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.10和高点10.39进行交易。

关注Bitwise COIN Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ICOI股票今天的价格是多少？

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF股票今天的定价为10.37。它在10.10 - 10.39范围内交易，昨天的收盘价为10.38，交易量达到67。ICOI的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF目前的价值为10.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.92%和USD。实时查看图表以跟踪ICOI走势。

如何购买ICOI股票？

您可以以10.37的当前价格购买Bitwise COIN Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在10.37或10.67附近，而67和0.19%显示市场活动。立即关注ICOI的实时图表更新。

如何投资ICOI股票？

投资Bitwise COIN Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围9.20 - 46.96和当前价格10.37。许多人在以10.37或10.67下订单之前，会比较5.60%和。实时查看ICOI价格图表，了解每日变化。

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise COIN Option Income Strategy ETF的最高价格是46.96。在9.20 - 46.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise COIN Option Income Strategy ETF的绩效。

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF（ICOI）的最低价格为9.20。将其与当前的10.37和9.20 - 46.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICOI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICOI股票是什么时候拆分的？

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.38和-77.92%中可见。

日范围
10.10 10.39
年范围
9.20 46.96
前一天收盘价
10.38
开盘价
10.35
卖价
10.37
买价
10.67
最低价
10.10
最高价
10.39
交易量
67
日变化
-0.10%
月变化
5.60%
6个月变化
-24.86%
年变化
-77.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%