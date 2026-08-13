IBTP股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF股票今天的定价为24.95。它在24.95 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为24.93，交易量达到23。IBTP的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF目前的价值为24.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.11%和USD。实时查看图表以跟踪IBTP走势。

如何购买IBTP股票？ 您可以以24.95的当前价格购买iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在24.95或25.25附近，而23和-0.08%显示市场活动。立即关注IBTP的实时图表更新。

如何投资IBTP股票？ 投资iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF需要考虑年度范围24.92 - 26.32和当前价格24.95。许多人在以24.95或25.25下订单之前，会比较0.08%和。实时查看IBTP价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF的最高价格是26.32。在24.92 - 26.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF（IBTP）的最低价格为24.92。将其与当前的24.95和24.92 - 26.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。