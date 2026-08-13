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IBTL: iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

19.98 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBTL汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点19.97和高点19.99进行交易。

关注iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBTL股票今天的价格是多少？

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票今天的定价为19.98。它在19.97 - 19.99范围内交易，昨天的收盘价为19.96，交易量达到129。IBTL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF目前的价值为19.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.39%和USD。实时查看图表以跟踪IBTL走势。

如何购买IBTL股票？

您可以以19.98的当前价格购买iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在19.98或20.28附近，而129和-0.05%显示市场活动。立即关注IBTL的实时图表更新。

如何投资IBTL股票？

投资iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF需要考虑年度范围19.93 - 20.80和当前价格19.98。许多人在以19.98或20.28下订单之前，会比较0.15%和。实时查看IBTL价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF的最高价格是20.80。在19.93 - 20.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF（IBTL）的最低价格为19.93。将其与当前的19.98和19.93 - 20.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBTL股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.96和-2.39%中可见。

日范围
19.97 19.99
年范围
19.93 20.80
前一天收盘价
19.96
开盘价
19.99
卖价
19.98
买价
20.28
最低价
19.97
最高价
19.99
交易量
129
日变化
0.10%
月变化
0.15%
6个月变化
-3.43%
年变化
-2.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%