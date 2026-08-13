IBTL股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票今天的定价为19.98。它在19.97 - 19.99范围内交易，昨天的收盘价为19.96，交易量达到129。IBTL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF目前的价值为19.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.39%和USD。实时查看图表以跟踪IBTL走势。

如何购买IBTL股票？ 您可以以19.98的当前价格购买iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在19.98或20.28附近，而129和-0.05%显示市场活动。立即关注IBTL的实时图表更新。

如何投资IBTL股票？ 投资iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF需要考虑年度范围19.93 - 20.80和当前价格19.98。许多人在以19.98或20.28下订单之前，会比较0.15%和。实时查看IBTL价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF的最高价格是20.80。在19.93 - 20.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF（IBTL）的最低价格为19.93。将其与当前的19.98和19.93 - 20.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。