HUTG: Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF
今日HUTG汇率已更改6.73%。当日，交易品种以低点15.07和高点16.73进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HUTG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票今天的定价为15.07。它在15.07 - 16.73范围内交易，昨天的收盘价为14.12，交易量达到449。HUTG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF目前的价值为15.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.58%和USD。实时查看图表以跟踪HUTG走势。
如何购买HUTG股票？
您可以以15.07的当前价格购买Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票。订单通常设置在15.07或15.37附近，而449和-2.40%显示市场活动。立即关注HUTG的实时图表更新。
如何投资HUTG股票？
投资Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF需要考虑年度范围5.37 - 48.10和当前价格15.07。许多人在以15.07或15.37下订单之前，会比较-26.88%和。实时查看HUTG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF的最高价格是48.10。在5.37 - 48.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF（HUTG）的最低价格为5.37。将其与当前的15.07和5.37 - 48.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HUTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HUTG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.12和-3.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.12
- 开盘价
- 15.44
- 卖价
- 15.07
- 买价
- 15.37
- 最低价
- 15.07
- 最高价
- 16.73
- 交易量
- 449
- 日变化
- 6.73%
- 月变化
- -26.88%
- 6个月变化
- 58.80%
- 年变化
- -3.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%