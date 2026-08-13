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HUTG: Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF

15.07 USD 0.95 (6.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HUTG汇率已更改6.73%。当日，交易品种以低点15.07和高点16.73进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HUTG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票今天的定价为15.07。它在15.07 - 16.73范围内交易，昨天的收盘价为14.12，交易量达到449。HUTG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF目前的价值为15.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.58%和USD。实时查看图表以跟踪HUTG走势。

如何购买HUTG股票？

您可以以15.07的当前价格购买Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票。订单通常设置在15.07或15.37附近，而449和-2.40%显示市场活动。立即关注HUTG的实时图表更新。

如何投资HUTG股票？

投资Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF需要考虑年度范围5.37 - 48.10和当前价格15.07。许多人在以15.07或15.37下订单之前，会比较-26.88%和。实时查看HUTG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF的最高价格是48.10。在5.37 - 48.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF（HUTG）的最低价格为5.37。将其与当前的15.07和5.37 - 48.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HUTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HUTG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.12和-3.58%中可见。

日范围
15.07 16.73
年范围
5.37 48.10
前一天收盘价
14.12
开盘价
15.44
卖价
15.07
买价
15.37
最低价
15.07
最高价
16.73
交易量
449
日变化
6.73%
月变化
-26.88%
6个月变化
58.80%
年变化
-3.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%