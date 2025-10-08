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HTUS: Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF

45.97 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HTUS汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点45.92和高点46.12进行交易。

关注Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTUS新闻

常见问题解答

HTUS股票今天的价格是多少？

Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票今天的定价为45.97。它在45.92 - 46.12范围内交易，昨天的收盘价为46.00，交易量达到18。HTUS的实时价格图表显示了这些更新。

Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票是否支付股息？

Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF目前的价值为45.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.50%和USD。实时查看图表以跟踪HTUS走势。

如何购买HTUS股票？

您可以以45.97的当前价格购买Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票。订单通常设置在45.97或46.27附近，而18和-0.24%显示市场活动。立即关注HTUS的实时图表更新。

如何投资HTUS股票？

投资Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF需要考虑年度范围36.61 - 48.30和当前价格45.97。许多人在以45.97或46.27下订单之前，会比较3.56%和。实时查看HTUS价格图表，了解每日变化。

Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF的最高价格是48.30。在36.61 - 48.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF的绩效。

Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票的最低价格是多少？

Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF（HTUS）的最低价格为36.61。将其与当前的45.97和36.61 - 48.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HTUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HTUS股票是什么时候拆分的？

Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.00和15.50%中可见。

日范围
45.92 46.12
年范围
36.61 48.30
前一天收盘价
46.00
开盘价
46.08
卖价
45.97
买价
46.27
最低价
45.92
最高价
46.12
交易量
18
日变化
-0.07%
月变化
3.56%
6个月变化
15.34%
年变化
15.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%