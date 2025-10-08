HTUS: Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF
今日HTUS汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点45.92和高点46.12进行交易。
关注Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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HTUS新闻
常见问题解答
HTUS股票今天的价格是多少？
Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票今天的定价为45.97。它在45.92 - 46.12范围内交易，昨天的收盘价为46.00，交易量达到18。HTUS的实时价格图表显示了这些更新。
Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票是否支付股息？
Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF目前的价值为45.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.50%和USD。实时查看图表以跟踪HTUS走势。
如何购买HTUS股票？
您可以以45.97的当前价格购买Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票。订单通常设置在45.97或46.27附近，而18和-0.24%显示市场活动。立即关注HTUS的实时图表更新。
如何投资HTUS股票？
投资Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF需要考虑年度范围36.61 - 48.30和当前价格45.97。许多人在以45.97或46.27下订单之前，会比较3.56%和。实时查看HTUS价格图表，了解每日变化。
Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF的最高价格是48.30。在36.61 - 48.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF的绩效。
Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF股票的最低价格是多少？
Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF（HTUS）的最低价格为36.61。将其与当前的45.97和36.61 - 48.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HTUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HTUS股票是什么时候拆分的？
Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.00和15.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.00
- 开盘价
- 46.08
- 卖价
- 45.97
- 买价
- 46.27
- 最低价
- 45.92
- 最高价
- 46.12
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 3.56%
- 6个月变化
- 15.34%
- 年变化
- 15.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%