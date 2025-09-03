HPI: HPI收益基金
今日HPI汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点16.14和高点16.23进行交易。
关注HPI收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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HPI新闻
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- PFD: The Risks Here Could Be Greater Than Believed (NYSE:PFD)
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- HEQ: Discount Remains Wide For This Diversified Fund (NYSE:HEQ)
- HPI: High Leverage Limits Appeal (NYSE:HPI)
- PTA: Long Duration Could Weigh On Real Returns (NYSE:PTA)
常见问题解答
HPI股票今天的价格是多少？
HPI收益基金股票今天的定价为16.21。它在16.14 - 16.23范围内交易，昨天的收盘价为16.15，交易量达到74。HPI的实时价格图表显示了这些更新。
HPI收益基金股票是否支付股息？
HPI收益基金目前的价值为16.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.31%和USD。实时查看图表以跟踪HPI走势。
如何购买HPI股票？
您可以以16.21的当前价格购买HPI收益基金股票。订单通常设置在16.21或16.51附近，而74和0.43%显示市场活动。立即关注HPI的实时图表更新。
如何投资HPI股票？
投资HPI收益基金需要考虑年度范围15.26 - 17.60和当前价格16.21。许多人在以16.21或16.51下订单之前，会比较1.63%和。实时查看HPI价格图表，了解每日变化。
HPI收益基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，HPI收益基金的最高价格是17.60。在15.26 - 17.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HPI收益基金的绩效。
HPI收益基金股票的最低价格是多少？
HPI收益基金（HPI）的最低价格为15.26。将其与当前的16.21和15.26 - 17.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HPI股票是什么时候拆分的？
HPI收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.15和1.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.15
- 开盘价
- 16.14
- 卖价
- 16.21
- 买价
- 16.51
- 最低价
- 16.14
- 最高价
- 16.23
- 交易量
- 74
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 1.63%
- 6个月变化
- 0.43%
- 年变化
- 1.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%