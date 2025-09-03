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HPI: HPI收益基金

16.21 USD 0.06 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HPI汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点16.14和高点16.23进行交易。

关注HPI收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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HPI新闻

常见问题解答

HPI股票今天的价格是多少？

HPI收益基金股票今天的定价为16.21。它在16.14 - 16.23范围内交易，昨天的收盘价为16.15，交易量达到74。HPI的实时价格图表显示了这些更新。

HPI收益基金股票是否支付股息？

HPI收益基金目前的价值为16.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.31%和USD。实时查看图表以跟踪HPI走势。

如何购买HPI股票？

您可以以16.21的当前价格购买HPI收益基金股票。订单通常设置在16.21或16.51附近，而74和0.43%显示市场活动。立即关注HPI的实时图表更新。

如何投资HPI股票？

投资HPI收益基金需要考虑年度范围15.26 - 17.60和当前价格16.21。许多人在以16.21或16.51下订单之前，会比较1.63%和。实时查看HPI价格图表，了解每日变化。

HPI收益基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，HPI收益基金的最高价格是17.60。在15.26 - 17.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HPI收益基金的绩效。

HPI收益基金股票的最低价格是多少？

HPI收益基金（HPI）的最低价格为15.26。将其与当前的16.21和15.26 - 17.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HPI股票是什么时候拆分的？

HPI收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.15和1.31%中可见。

日范围
16.14 16.23
年范围
15.26 17.60
前一天收盘价
16.15
开盘价
16.14
卖价
16.21
买价
16.51
最低价
16.14
最高价
16.23
交易量
74
日变化
0.37%
月变化
1.63%
6个月变化
0.43%
年变化
1.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%