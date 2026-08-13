HOOX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票今天的定价为28.25。它在27.58 - 28.69范围内交易，昨天的收盘价为28.38，交易量达到19。HOOX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF目前的价值为28.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注254.01%和USD。实时查看图表以跟踪HOOX走势。

如何购买HOOX股票？ 您可以以28.25的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票。订单通常设置在28.25或28.55附近，而19和-1.53%显示市场活动。立即关注HOOX的实时图表更新。

如何投资HOOX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF需要考虑年度范围6.86 - 47.61和当前价格28.25。许多人在以28.25或28.55下订单之前，会比较19.35%和。实时查看HOOX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF的最高价格是47.61。在6.86 - 47.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF（HOOX）的最低价格为6.86。将其与当前的28.25和6.86 - 47.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。