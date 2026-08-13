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HOOX: Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

28.25 USD 0.13 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HOOX汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点27.58和高点28.69进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HOOX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票今天的定价为28.25。它在27.58 - 28.69范围内交易，昨天的收盘价为28.38，交易量达到19。HOOX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF目前的价值为28.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注254.01%和USD。实时查看图表以跟踪HOOX走势。

如何购买HOOX股票？

您可以以28.25的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票。订单通常设置在28.25或28.55附近，而19和-1.53%显示市场活动。立即关注HOOX的实时图表更新。

如何投资HOOX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF需要考虑年度范围6.86 - 47.61和当前价格28.25。许多人在以28.25或28.55下订单之前，会比较19.35%和。实时查看HOOX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF的最高价格是47.61。在6.86 - 47.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF（HOOX）的最低价格为6.86。将其与当前的28.25和6.86 - 47.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HOOX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.38和254.01%中可见。

日范围
27.58 28.69
年范围
6.86 47.61
前一天收盘价
28.38
开盘价
28.69
卖价
28.25
买价
28.55
最低价
27.58
最高价
28.69
交易量
19
日变化
-0.46%
月变化
19.35%
6个月变化
270.25%
年变化
254.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%