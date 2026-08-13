HOOX: Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
今日HOOX汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点27.58和高点28.69进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HOOX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票今天的定价为28.25。它在27.58 - 28.69范围内交易，昨天的收盘价为28.38，交易量达到19。HOOX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF目前的价值为28.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注254.01%和USD。实时查看图表以跟踪HOOX走势。
如何购买HOOX股票？
您可以以28.25的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票。订单通常设置在28.25或28.55附近，而19和-1.53%显示市场活动。立即关注HOOX的实时图表更新。
如何投资HOOX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF需要考虑年度范围6.86 - 47.61和当前价格28.25。许多人在以28.25或28.55下订单之前，会比较19.35%和。实时查看HOOX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF的最高价格是47.61。在6.86 - 47.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF（HOOX）的最低价格为6.86。将其与当前的28.25和6.86 - 47.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HOOX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.38和254.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.38
- 开盘价
- 28.69
- 卖价
- 28.25
- 买价
- 28.55
- 最低价
- 27.58
- 最高价
- 28.69
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 19.35%
- 6个月变化
- 270.25%
- 年变化
- 254.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%