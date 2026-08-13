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HOOG: Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

25.00 USD 0.09 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HOOG汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点24.26和高点25.20进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HOOG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票今天的定价为25.00。它在24.26 - 25.20范围内交易，昨天的收盘价为25.09，交易量达到240。HOOG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF目前的价值为25.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.74%和USD。实时查看图表以跟踪HOOG走势。

如何购买HOOG股票？

您可以以25.00的当前价格购买Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票。订单通常设置在25.00或25.30附近，而240和-0.75%显示市场活动。立即关注HOOG的实时图表更新。

如何投资HOOG股票？

投资Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF需要考虑年度范围14.43 - 132.19和当前价格25.00。许多人在以25.00或25.30下订单之前，会比较20.02%和。实时查看HOOG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF的最高价格是132.19。在14.43 - 132.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF（HOOG）的最低价格为14.43。将其与当前的25.00和14.43 - 132.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HOOG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.09和-57.74%中可见。

日范围
24.26 25.20
年范围
14.43 132.19
前一天收盘价
25.09
开盘价
25.19
卖价
25.00
买价
25.30
最低价
24.26
最高价
25.20
交易量
240
日变化
-0.36%
月变化
20.02%
6个月变化
23.09%
年变化
-57.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%