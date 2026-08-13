HOOG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票今天的定价为25.00。它在24.26 - 25.20范围内交易，昨天的收盘价为25.09，交易量达到240。HOOG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF目前的价值为25.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.74%和USD。实时查看图表以跟踪HOOG走势。

如何购买HOOG股票？ 您可以以25.00的当前价格购买Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票。订单通常设置在25.00或25.30附近，而240和-0.75%显示市场活动。立即关注HOOG的实时图表更新。

如何投资HOOG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF需要考虑年度范围14.43 - 132.19和当前价格25.00。许多人在以25.00或25.30下订单之前，会比较20.02%和。实时查看HOOG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF的最高价格是132.19。在14.43 - 132.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF（HOOG）的最低价格为14.43。将其与当前的25.00和14.43 - 132.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。