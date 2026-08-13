HOOG: Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
今日HOOG汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点24.26和高点25.20进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HOOG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票今天的定价为25.00。它在24.26 - 25.20范围内交易，昨天的收盘价为25.09，交易量达到240。HOOG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF目前的价值为25.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.74%和USD。实时查看图表以跟踪HOOG走势。
如何购买HOOG股票？
您可以以25.00的当前价格购买Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票。订单通常设置在25.00或25.30附近，而240和-0.75%显示市场活动。立即关注HOOG的实时图表更新。
如何投资HOOG股票？
投资Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF需要考虑年度范围14.43 - 132.19和当前价格25.00。许多人在以25.00或25.30下订单之前，会比较20.02%和。实时查看HOOG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF的最高价格是132.19。在14.43 - 132.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF（HOOG）的最低价格为14.43。将其与当前的25.00和14.43 - 132.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HOOG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.09和-57.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.09
- 开盘价
- 25.19
- 卖价
- 25.00
- 买价
- 25.30
- 最低价
- 24.26
- 最高价
- 25.20
- 交易量
- 240
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 20.02%
- 6个月变化
- 23.09%
- 年变化
- -57.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%