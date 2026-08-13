HODU: Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF
今日HODU汇率已更改-1.35%。当日，交易品种以低点10.00和高点10.42进行交易。
关注Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HODU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票今天的定价为10.25。它在10.00 - 10.42范围内交易，昨天的收盘价为10.39，交易量达到138。HODU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF目前的价值为10.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.36%和USD。实时查看图表以跟踪HODU走势。
如何购买HODU股票？
您可以以10.25的当前价格购买Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票。订单通常设置在10.25或10.55附近，而138和-1.63%显示市场活动。立即关注HODU的实时图表更新。
如何投资HODU股票？
投资Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF需要考虑年度范围5.98 - 35.58和当前价格10.25。许多人在以10.25或10.55下订单之前，会比较17.68%和。实时查看HODU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF的最高价格是35.58。在5.98 - 35.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF（HODU）的最低价格为5.98。将其与当前的10.25和5.98 - 35.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HODU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HODU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.39和-59.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.39
- 开盘价
- 10.42
- 卖价
- 10.25
- 买价
- 10.55
- 最低价
- 10.00
- 最高价
- 10.42
- 交易量
- 138
- 日变化
- -1.35%
- 月变化
- 17.68%
- 6个月变化
- 23.20%
- 年变化
- -59.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%