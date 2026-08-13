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HODU: Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF

10.25 USD 0.14 (1.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HODU汇率已更改-1.35%。当日，交易品种以低点10.00和高点10.42进行交易。

关注Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HODU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票今天的定价为10.25。它在10.00 - 10.42范围内交易，昨天的收盘价为10.39，交易量达到138。HODU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF目前的价值为10.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.36%和USD。实时查看图表以跟踪HODU走势。

如何购买HODU股票？

您可以以10.25的当前价格购买Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票。订单通常设置在10.25或10.55附近，而138和-1.63%显示市场活动。立即关注HODU的实时图表更新。

如何投资HODU股票？

投资Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF需要考虑年度范围5.98 - 35.58和当前价格10.25。许多人在以10.25或10.55下订单之前，会比较17.68%和。实时查看HODU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF的最高价格是35.58。在5.98 - 35.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF（HODU）的最低价格为5.98。将其与当前的10.25和5.98 - 35.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HODU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HODU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.39和-59.36%中可见。

日范围
10.00 10.42
年范围
5.98 35.58
前一天收盘价
10.39
开盘价
10.42
卖价
10.25
买价
10.55
最低价
10.00
最高价
10.42
交易量
138
日变化
-1.35%
月变化
17.68%
6个月变化
23.20%
年变化
-59.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%