HODU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票今天的定价为10.25。它在10.00 - 10.42范围内交易，昨天的收盘价为10.39，交易量达到138。HODU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF目前的价值为10.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.36%和USD。实时查看图表以跟踪HODU走势。

如何购买HODU股票？ 您可以以10.25的当前价格购买Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票。订单通常设置在10.25或10.55附近，而138和-1.63%显示市场活动。立即关注HODU的实时图表更新。

如何投资HODU股票？ 投资Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF需要考虑年度范围5.98 - 35.58和当前价格10.25。许多人在以10.25或10.55下订单之前，会比较17.68%和。实时查看HODU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF的最高价格是35.58。在5.98 - 35.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF（HODU）的最低价格为5.98。将其与当前的10.25和5.98 - 35.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HODU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。