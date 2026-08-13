HIMZ股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票今天的定价为32.46。它在30.23 - 35.25范围内交易，昨天的收盘价为35.39，交易量达到1157。HIMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF目前的价值为32.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2582.64%和USD。实时查看图表以跟踪HIMZ走势。

如何购买HIMZ股票？ 您可以以32.46的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票。订单通常设置在32.46或32.76附近，而1157和6.85%显示市场活动。立即关注HIMZ的实时图表更新。

如何投资HIMZ股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF需要考虑年度范围0.88 - 61.50和当前价格32.46。许多人在以32.46或32.76下订单之前，会比较17.86%和。实时查看HIMZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF的最高价格是61.50。在0.88 - 61.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF（HIMZ）的最低价格为0.88。将其与当前的32.46和0.88 - 61.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。