HIMZ: Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
今日HIMZ汇率已更改-8.28%。当日，交易品种以低点30.23和高点35.25进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HIMZ股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票今天的定价为32.46。它在30.23 - 35.25范围内交易，昨天的收盘价为35.39，交易量达到1157。HIMZ的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF目前的价值为32.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2582.64%和USD。实时查看图表以跟踪HIMZ走势。
如何购买HIMZ股票？
您可以以32.46的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票。订单通常设置在32.46或32.76附近，而1157和6.85%显示市场活动。立即关注HIMZ的实时图表更新。
如何投资HIMZ股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF需要考虑年度范围0.88 - 61.50和当前价格32.46。许多人在以32.46或32.76下订单之前，会比较17.86%和。实时查看HIMZ价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF的最高价格是61.50。在0.88 - 61.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF（HIMZ）的最低价格为0.88。将其与当前的32.46和0.88 - 61.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HIMZ股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.39和2582.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.39
- 开盘价
- 30.38
- 卖价
- 32.46
- 买价
- 32.76
- 最低价
- 30.23
- 最高价
- 35.25
- 交易量
- 1.157 K
- 日变化
- -8.28%
- 月变化
- 17.86%
- 6个月变化
- 3212.58%
- 年变化
- 2582.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%