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HIMZ: Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

32.46 USD 2.93 (8.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIMZ汇率已更改-8.28%。当日，交易品种以低点30.23和高点35.25进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HIMZ股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票今天的定价为32.46。它在30.23 - 35.25范围内交易，昨天的收盘价为35.39，交易量达到1157。HIMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF目前的价值为32.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2582.64%和USD。实时查看图表以跟踪HIMZ走势。

如何购买HIMZ股票？

您可以以32.46的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票。订单通常设置在32.46或32.76附近，而1157和6.85%显示市场活动。立即关注HIMZ的实时图表更新。

如何投资HIMZ股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF需要考虑年度范围0.88 - 61.50和当前价格32.46。许多人在以32.46或32.76下订单之前，会比较17.86%和。实时查看HIMZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF的最高价格是61.50。在0.88 - 61.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF（HIMZ）的最低价格为0.88。将其与当前的32.46和0.88 - 61.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIMZ股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.39和2582.64%中可见。

日范围
30.23 35.25
年范围
0.88 61.50
前一天收盘价
35.39
开盘价
30.38
卖价
32.46
买价
32.76
最低价
30.23
最高价
35.25
交易量
1.157 K
日变化
-8.28%
月变化
17.86%
6个月变化
3212.58%
年变化
2582.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%