HEFA: iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
今日HEFA汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.54和高点47.80进行交易。
关注iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HEFA股票今天的价格是多少？
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票今天的定价为47.59。它在47.54 - 47.80范围内交易，昨天的收盘价为47.58，交易量达到764。HEFA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF目前的价值为47.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.80%和USD。实时查看图表以跟踪HEFA走势。
如何购买HEFA股票？
您可以以47.59的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在47.59或47.89附近，而764和-0.27%显示市场活动。立即关注HEFA的实时图表更新。
如何投资HEFA股票？
投资iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围38.38 - 47.80和当前价格47.59。许多人在以47.59或47.89下订单之前，会比较2.68%和。实时查看HEFA价格图表，了解每日变化。
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的最高价格是47.80。在38.38 - 47.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的绩效。
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF（HEFA）的最低价格为38.38。将其与当前的47.59和38.38 - 47.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEFA股票是什么时候拆分的？
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.58和23.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.58
- 开盘价
- 47.72
- 卖价
- 47.59
- 买价
- 47.89
- 最低价
- 47.54
- 最高价
- 47.80
- 交易量
- 764
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 2.68%
- 6个月变化
- 7.52%
- 年变化
- 23.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%