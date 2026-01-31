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HEFA: iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

47.59 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HEFA汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.54和高点47.80进行交易。

关注iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HEFA新闻

常见问题解答

HEFA股票今天的价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票今天的定价为47.59。它在47.54 - 47.80范围内交易，昨天的收盘价为47.58，交易量达到764。HEFA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF目前的价值为47.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.80%和USD。实时查看图表以跟踪HEFA走势。

如何购买HEFA股票？

您可以以47.59的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在47.59或47.89附近，而764和-0.27%显示市场活动。立即关注HEFA的实时图表更新。

如何投资HEFA股票？

投资iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围38.38 - 47.80和当前价格47.59。许多人在以47.59或47.89下订单之前，会比较2.68%和。实时查看HEFA价格图表，了解每日变化。

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的最高价格是47.80。在38.38 - 47.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的绩效。

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF（HEFA）的最低价格为38.38。将其与当前的47.59和38.38 - 47.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEFA股票是什么时候拆分的？

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.58和23.80%中可见。

日范围
47.54 47.80
年范围
38.38 47.80
前一天收盘价
47.58
开盘价
47.72
卖价
47.59
买价
47.89
最低价
47.54
最高价
47.80
交易量
764
日变化
0.02%
月变化
2.68%
6个月变化
7.52%
年变化
23.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%