GVLU: Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF
今日GVLU汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点28.76和高点28.89进行交易。
关注Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GVLU股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票今天的定价为28.76。它在28.76 - 28.89范围内交易，昨天的收盘价为28.81，交易量达到32。GVLU的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF目前的价值为28.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.34%和USD。实时查看图表以跟踪GVLU走势。
如何购买GVLU股票？
您可以以28.76的当前价格购买Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票。订单通常设置在28.76或29.06附近，而32和-0.45%显示市场活动。立即关注GVLU的实时图表更新。
如何投资GVLU股票？
投资Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF需要考虑年度范围24.61 - 28.89和当前价格28.76。许多人在以28.76或29.06下订单之前，会比较2.09%和。实时查看GVLU价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF的最高价格是28.89。在24.61 - 28.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF的绩效。
Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF（GVLU）的最低价格为24.61。将其与当前的28.76和24.61 - 28.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GVLU股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.81和8.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.81
- 开盘价
- 28.89
- 卖价
- 28.76
- 买价
- 29.06
- 最低价
- 28.76
- 最高价
- 28.89
- 交易量
- 32
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 2.09%
- 6个月变化
- 9.06%
- 年变化
- 8.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%