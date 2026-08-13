GVLU股票今天的价格是多少？ Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票今天的定价为28.76。它在28.76 - 28.89范围内交易，昨天的收盘价为28.81，交易量达到32。GVLU的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票是否支付股息？ Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF目前的价值为28.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.34%和USD。实时查看图表以跟踪GVLU走势。

如何购买GVLU股票？ 您可以以28.76的当前价格购买Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票。订单通常设置在28.76或29.06附近，而32和-0.45%显示市场活动。立即关注GVLU的实时图表更新。

如何投资GVLU股票？ 投资Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF需要考虑年度范围24.61 - 28.89和当前价格28.76。许多人在以28.76或29.06下订单之前，会比较2.09%和。实时查看GVLU价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF的最高价格是28.89。在24.61 - 28.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF的绩效。

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票的最低价格是多少？ Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF（GVLU）的最低价格为24.61。将其与当前的28.76和24.61 - 28.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。