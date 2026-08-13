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GVLU: Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF

28.76 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GVLU汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点28.76和高点28.89进行交易。

关注Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GVLU股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票今天的定价为28.76。它在28.76 - 28.89范围内交易，昨天的收盘价为28.81，交易量达到32。GVLU的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF目前的价值为28.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.34%和USD。实时查看图表以跟踪GVLU走势。

如何购买GVLU股票？

您可以以28.76的当前价格购买Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票。订单通常设置在28.76或29.06附近，而32和-0.45%显示市场活动。立即关注GVLU的实时图表更新。

如何投资GVLU股票？

投资Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF需要考虑年度范围24.61 - 28.89和当前价格28.76。许多人在以28.76或29.06下订单之前，会比较2.09%和。实时查看GVLU价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF的最高价格是28.89。在24.61 - 28.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF的绩效。

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF（GVLU）的最低价格为24.61。将其与当前的28.76和24.61 - 28.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GVLU股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.81和8.34%中可见。

日范围
28.76 28.89
年范围
24.61 28.89
前一天收盘价
28.81
开盘价
28.89
卖价
28.76
买价
29.06
最低价
28.76
最高价
28.89
交易量
32
日变化
-0.17%
月变化
2.09%
6个月变化
9.06%
年变化
8.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%