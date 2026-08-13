GUSE: Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF
今日GUSE汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点46.15和高点46.34进行交易。
关注Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GUSE股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票今天的定价为46.21。它在46.15 - 46.34范围内交易，昨天的收盘价为46.30，交易量达到8。GUSE的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF目前的价值为46.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.08%和USD。实时查看图表以跟踪GUSE走势。
如何购买GUSE股票？
您可以以46.21的当前价格购买Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在46.21或46.51附近，而8和-0.04%显示市场活动。立即关注GUSE的实时图表更新。
如何投资GUSE股票？
投资Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF需要考虑年度范围37.97 - 46.69和当前价格46.21。许多人在以46.21或46.51下订单之前，会比较2.39%和。实时查看GUSE价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF的最高价格是46.69。在37.97 - 46.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF的绩效。
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF（GUSE）的最低价格为37.97。将其与当前的46.21和37.97 - 46.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GUSE股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.30和16.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.30
- 开盘价
- 46.23
- 卖价
- 46.21
- 买价
- 46.51
- 最低价
- 46.15
- 最高价
- 46.34
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 2.39%
- 6个月变化
- 13.79%
- 年变化
- 16.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%