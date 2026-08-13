GUSE股票今天的价格是多少？ Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票今天的定价为46.21。它在46.15 - 46.34范围内交易，昨天的收盘价为46.30，交易量达到8。GUSE的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票是否支付股息？ Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF目前的价值为46.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.08%和USD。实时查看图表以跟踪GUSE走势。

如何购买GUSE股票？ 您可以以46.21的当前价格购买Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在46.21或46.51附近，而8和-0.04%显示市场活动。立即关注GUSE的实时图表更新。

如何投资GUSE股票？ 投资Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF需要考虑年度范围37.97 - 46.69和当前价格46.21。许多人在以46.21或46.51下订单之前，会比较2.39%和。实时查看GUSE价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF的最高价格是46.69。在37.97 - 46.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？ Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF（GUSE）的最低价格为37.97。将其与当前的46.21和37.97 - 46.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。