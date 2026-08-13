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GUSE: Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF

46.21 USD 0.09 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GUSE汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点46.15和高点46.34进行交易。

关注Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GUSE股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票今天的定价为46.21。它在46.15 - 46.34范围内交易，昨天的收盘价为46.30，交易量达到8。GUSE的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF目前的价值为46.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.08%和USD。实时查看图表以跟踪GUSE走势。

如何购买GUSE股票？

您可以以46.21的当前价格购买Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在46.21或46.51附近，而8和-0.04%显示市场活动。立即关注GUSE的实时图表更新。

如何投资GUSE股票？

投资Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF需要考虑年度范围37.97 - 46.69和当前价格46.21。许多人在以46.21或46.51下订单之前，会比较2.39%和。实时查看GUSE价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF的最高价格是46.69。在37.97 - 46.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF（GUSE）的最低价格为37.97。将其与当前的46.21和37.97 - 46.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GUSE股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.30和16.08%中可见。

日范围
46.15 46.34
年范围
37.97 46.69
前一天收盘价
46.30
开盘价
46.23
卖价
46.21
买价
46.51
最低价
46.15
最高价
46.34
交易量
8
日变化
-0.19%
月变化
2.39%
6个月变化
13.79%
年变化
16.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%