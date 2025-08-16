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GSUS: Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

106.51 USD 0.31 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSUS汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点106.31和高点106.95进行交易。

关注Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSUS新闻

常见问题解答

GSUS股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票今天的定价为106.51。它在106.31 - 106.95范围内交易，昨天的收盘价为106.82，交易量达到59。GSUS的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF目前的价值为106.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.38%和USD。实时查看图表以跟踪GSUS走势。

如何购买GSUS股票？

您可以以106.51的当前价格购买Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在106.51或106.81附近，而59和-0.27%显示市场活动。立即关注GSUS的实时图表更新。

如何投资GSUS股票？

投资Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF需要考虑年度范围86.68 - 107.19和当前价格106.51。许多人在以106.51或106.81下订单之前，会比较2.72%和。实时查看GSUS价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF的最高价格是107.19。在86.68 - 107.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF（GSUS）的最低价格为86.68。将其与当前的106.51和86.68 - 107.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSUS股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、106.82和20.38%中可见。

日范围
106.31 106.95
年范围
86.68 107.19
前一天收盘价
106.82
开盘价
106.80
卖价
106.51
买价
106.81
最低价
106.31
最高价
106.95
交易量
59
日变化
-0.29%
月变化
2.72%
6个月变化
13.47%
年变化
20.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%