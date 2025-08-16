GSUS: Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
今日GSUS汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点106.31和高点106.95进行交易。
关注Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GSUS股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票今天的定价为106.51。它在106.31 - 106.95范围内交易，昨天的收盘价为106.82，交易量达到59。GSUS的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF目前的价值为106.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.38%和USD。实时查看图表以跟踪GSUS走势。
如何购买GSUS股票？
您可以以106.51的当前价格购买Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在106.51或106.81附近，而59和-0.27%显示市场活动。立即关注GSUS的实时图表更新。
如何投资GSUS股票？
投资Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF需要考虑年度范围86.68 - 107.19和当前价格106.51。许多人在以106.51或106.81下订单之前，会比较2.72%和。实时查看GSUS价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF的最高价格是107.19。在86.68 - 107.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF的绩效。
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF（GSUS）的最低价格为86.68。将其与当前的106.51和86.68 - 107.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSUS股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、106.82和20.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 106.82
- 开盘价
- 106.80
- 卖价
- 106.51
- 买价
- 106.81
- 最低价
- 106.31
- 最高价
- 106.95
- 交易量
- 59
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 2.72%
- 6个月变化
- 13.47%
- 年变化
- 20.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%