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GSEU: Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

50.26 USD 0.12 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSEU汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点50.26和高点50.56进行交易。

关注Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSEU新闻

常见问题解答

GSEU股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF股票今天的定价为50.26。它在50.26 - 50.56范围内交易，昨天的收盘价为50.38，交易量达到15。GSEU的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF目前的价值为50.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.01%和USD。实时查看图表以跟踪GSEU走势。

如何购买GSEU股票？

您可以以50.26的当前价格购买Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF股票。订单通常设置在50.26或50.56附近，而15和-0.24%显示市场活动。立即关注GSEU的实时图表更新。

如何投资GSEU股票？

投资Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF需要考虑年度范围41.98 - 50.66和当前价格50.26。许多人在以50.26或50.56下订单之前，会比较1.05%和。实时查看GSEU价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF的最高价格是50.66。在41.98 - 50.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF（GSEU）的最低价格为41.98。将其与当前的50.26和41.98 - 50.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSEU股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.38和19.01%中可见。

日范围
50.26 50.56
年范围
41.98 50.66
前一天收盘价
50.38
开盘价
50.38
卖价
50.26
买价
50.56
最低价
50.26
最高价
50.56
交易量
15
日变化
-0.24%
月变化
1.05%
6个月变化
4.43%
年变化
19.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%