GRNY: Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
今日GRNY汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点27.91和高点28.08进行交易。
关注Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GRNY股票今天的价格是多少？
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF股票今天的定价为27.96。它在27.91 - 28.08范围内交易，昨天的收盘价为27.92，交易量达到1134。GRNY的实时价格图表显示了这些更新。
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF股票是否支付股息？
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF目前的价值为27.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.88%和USD。实时查看图表以跟踪GRNY走势。
如何购买GRNY股票？
您可以以27.96的当前价格购买Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF股票。订单通常设置在27.96或28.26附近，而1134和-0.14%显示市场活动。立即关注GRNY的实时图表更新。
如何投资GRNY股票？
投资Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF需要考虑年度范围22.81 - 28.16和当前价格27.96。许多人在以27.96或28.26下订单之前，会比较3.25%和。实时查看GRNY价格图表，了解每日变化。
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF的最高价格是28.16。在22.81 - 28.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF的绩效。
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF（GRNY）的最低价格为22.81。将其与当前的27.96和22.81 - 28.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRNY股票是什么时候拆分的？
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.92和21.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.92
- 开盘价
- 28.00
- 卖价
- 27.96
- 买价
- 28.26
- 最低价
- 27.91
- 最高价
- 28.08
- 交易量
- 1.134 K
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 3.25%
- 6个月变化
- 13.24%
- 年变化
- 21.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%