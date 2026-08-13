GOU股票今天的价格是多少？ GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票今天的定价为25.62。它在25.60 - 27.57范围内交易，昨天的收盘价为27.72，交易量达到286。GOU的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票是否支付股息？ GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF目前的价值为25.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.71%和USD。实时查看图表以跟踪GOU走势。

如何购买GOU股票？ 您可以以25.62的当前价格购买GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票。订单通常设置在25.62或25.92附近，而286和-7.07%显示市场活动。立即关注GOU的实时图表更新。

如何投资GOU股票？ 投资GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF需要考虑年度范围17.77 - 38.51和当前价格25.62。许多人在以25.62或25.92下订单之前，会比较-11.75%和。实时查看GOU价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF的最高价格是38.51。在17.77 - 38.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF（GOU）的最低价格为17.77。将其与当前的25.62和17.77 - 38.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。