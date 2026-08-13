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GOU: GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF

25.62 USD 2.10 (7.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOU汇率已更改-7.58%。当日，交易品种以低点25.60和高点27.57进行交易。

关注GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GOU股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票今天的定价为25.62。它在25.60 - 27.57范围内交易，昨天的收盘价为27.72，交易量达到286。GOU的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF目前的价值为25.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.71%和USD。实时查看图表以跟踪GOU走势。

如何购买GOU股票？

您可以以25.62的当前价格购买GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票。订单通常设置在25.62或25.92附近，而286和-7.07%显示市场活动。立即关注GOU的实时图表更新。

如何投资GOU股票？

投资GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF需要考虑年度范围17.77 - 38.51和当前价格25.62。许多人在以25.62或25.92下订单之前，会比较-11.75%和。实时查看GOU价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF的最高价格是38.51。在17.77 - 38.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF（GOU）的最低价格为17.77。将其与当前的25.62和17.77 - 38.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOU股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.72和0.71%中可见。

日范围
25.60 27.57
年范围
17.77 38.51
前一天收盘价
27.72
开盘价
27.57
卖价
25.62
买价
25.92
最低价
25.60
最高价
27.57
交易量
286
日变化
-7.58%
月变化
-11.75%
6个月变化
14.53%
年变化
0.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%