GOOP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
今日GOOP汇率已更改-3.38%。当日，交易品种以低点36.62和高点37.67进行交易。
关注NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GOOP股票今天的价格是多少？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票今天的定价为36.62。它在36.62 - 37.67范围内交易，昨天的收盘价为37.90，交易量达到26。GOOP的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票是否支付股息？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF目前的价值为36.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.99%和USD。实时查看图表以跟踪GOOP走势。
如何购买GOOP股票？
您可以以36.62的当前价格购买NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票。订单通常设置在36.62或36.92附近，而26和-2.79%显示市场活动。立即关注GOOP的实时图表更新。
如何投资GOOP股票？
投资NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF需要考虑年度范围30.18 - 48.22和当前价格36.62。许多人在以36.62或36.92下订单之前，会比较-7.87%和。实时查看GOOP价格图表，了解每日变化。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF的最高价格是48.22。在30.18 - 48.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF的绩效。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票的最低价格是多少？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF（GOOP）的最低价格为30.18。将其与当前的36.62和30.18 - 48.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GOOP股票是什么时候拆分的？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.90和19.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.90
- 开盘价
- 37.67
- 卖价
- 36.62
- 买价
- 36.92
- 最低价
- 36.62
- 最高价
- 37.67
- 交易量
- 26
- 日变化
- -3.38%
- 月变化
- -7.87%
- 6个月变化
- 0.69%
- 年变化
- 19.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%