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GOOP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF

36.62 USD 1.28 (3.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOOP汇率已更改-3.38%。当日，交易品种以低点36.62和高点37.67进行交易。

关注NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GOOP股票今天的价格是多少？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票今天的定价为36.62。它在36.62 - 37.67范围内交易，昨天的收盘价为37.90，交易量达到26。GOOP的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票是否支付股息？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF目前的价值为36.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.99%和USD。实时查看图表以跟踪GOOP走势。

如何购买GOOP股票？

您可以以36.62的当前价格购买NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票。订单通常设置在36.62或36.92附近，而26和-2.79%显示市场活动。立即关注GOOP的实时图表更新。

如何投资GOOP股票？

投资NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF需要考虑年度范围30.18 - 48.22和当前价格36.62。许多人在以36.62或36.92下订单之前，会比较-7.87%和。实时查看GOOP价格图表，了解每日变化。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF的最高价格是48.22。在30.18 - 48.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF的绩效。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF股票的最低价格是多少？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF（GOOP）的最低价格为30.18。将其与当前的36.62和30.18 - 48.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOOP股票是什么时候拆分的？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.90和19.99%中可见。

日范围
36.62 37.67
年范围
30.18 48.22
前一天收盘价
37.90
开盘价
37.67
卖价
36.62
买价
36.92
最低价
36.62
最高价
37.67
交易量
26
日变化
-3.38%
月变化
-7.87%
6个月变化
0.69%
年变化
19.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%