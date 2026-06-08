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GHYB: Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

44.51 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GHYB汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点44.51和高点44.52进行交易。

关注Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GHYB新闻

常见问题解答

GHYB股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为44.51。它在44.51 - 44.52范围内交易，昨天的收盘价为44.46，交易量达到3。GHYB的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为44.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.57%和USD。实时查看图表以跟踪GHYB走势。

如何购买GHYB股票？

您可以以44.51的当前价格购买Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在44.51或44.81附近，而3和-0.02%显示市场活动。立即关注GHYB的实时图表更新。

如何投资GHYB股票？

投资Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围44.01 - 45.91和当前价格44.51。许多人在以44.51或44.81下订单之前，会比较0.29%和。实时查看GHYB价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是45.91。在44.01 - 45.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF的绩效。

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF（GHYB）的最低价格为44.01。将其与当前的44.51和44.01 - 45.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GHYB股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.46和-1.57%中可见。

日范围
44.51 44.52
年范围
44.01 45.91
前一天收盘价
44.46
开盘价
44.52
卖价
44.51
买价
44.81
最低价
44.51
最高价
44.52
交易量
3
日变化
0.11%
月变化
0.29%
6个月变化
-0.93%
年变化
-1.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%