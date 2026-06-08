GHYB: Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
今日GHYB汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点44.51和高点44.52进行交易。
关注Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GHYB股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为44.51。它在44.51 - 44.52范围内交易，昨天的收盘价为44.46，交易量达到3。GHYB的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为44.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.57%和USD。实时查看图表以跟踪GHYB走势。
如何购买GHYB股票？
您可以以44.51的当前价格购买Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在44.51或44.81附近，而3和-0.02%显示市场活动。立即关注GHYB的实时图表更新。
如何投资GHYB股票？
投资Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围44.01 - 45.91和当前价格44.51。许多人在以44.51或44.81下订单之前，会比较0.29%和。实时查看GHYB价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是45.91。在44.01 - 45.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF的绩效。
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF（GHYB）的最低价格为44.01。将其与当前的44.51和44.01 - 45.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GHYB股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.46和-1.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.46
- 开盘价
- 44.52
- 卖价
- 44.51
- 买价
- 44.81
- 最低价
- 44.51
- 最高价
- 44.52
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- -0.93%
- 年变化
- -1.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%