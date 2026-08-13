GGLS: 1倍做空GOOGL-Direxion
今日GGLS汇率已更改3.46%。当日，交易品种以低点56.86和高点58.61进行交易。
关注1倍做空GOOGL-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
GGLS股票今天的价格是多少？
1倍做空GOOGL-Direxion股票今天的定价为58.59。它在56.86 - 58.61范围内交易，昨天的收盘价为56.63，交易量达到157。GGLS的实时价格图表显示了这些更新。
1倍做空GOOGL-Direxion股票是否支付股息？
1倍做空GOOGL-Direxion目前的价值为58.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注457.47%和USD。实时查看图表以跟踪GGLS走势。
如何购买GGLS股票？
您可以以58.59的当前价格购买1倍做空GOOGL-Direxion股票。订单通常设置在58.59或58.89附近，而157和3.04%显示市场活动。立即关注GGLS的实时图表更新。
如何投资GGLS股票？
投资1倍做空GOOGL-Direxion需要考虑年度范围5.06 - 64.37和当前价格58.59。许多人在以58.59或58.89下订单之前，会比较5.74%和。实时查看GGLS价格图表，了解每日变化。
1倍做空GOOGL-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，1倍做空GOOGL-Direxion的最高价格是64.37。在5.06 - 64.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪1倍做空GOOGL-Direxion的绩效。
1倍做空GOOGL-Direxion股票的最低价格是多少？
1倍做空GOOGL-Direxion（GGLS）的最低价格为5.06。将其与当前的58.59和5.06 - 64.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GGLS股票是什么时候拆分的？
1倍做空GOOGL-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.63和457.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.63
- 开盘价
- 56.86
- 卖价
- 58.59
- 买价
- 58.89
- 最低价
- 56.86
- 最高价
- 58.61
- 交易量
- 157
- 日变化
- 3.46%
- 月变化
- 5.74%
- 6个月变化
- 737.00%
- 年变化
- 457.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%