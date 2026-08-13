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GGLS: 1倍做空GOOGL-Direxion

58.59 USD 1.96 (3.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GGLS汇率已更改3.46%。当日，交易品种以低点56.86和高点58.61进行交易。

关注1倍做空GOOGL-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GGLS股票今天的价格是多少？

1倍做空GOOGL-Direxion股票今天的定价为58.59。它在56.86 - 58.61范围内交易，昨天的收盘价为56.63，交易量达到157。GGLS的实时价格图表显示了这些更新。

1倍做空GOOGL-Direxion股票是否支付股息？

1倍做空GOOGL-Direxion目前的价值为58.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注457.47%和USD。实时查看图表以跟踪GGLS走势。

如何购买GGLS股票？

您可以以58.59的当前价格购买1倍做空GOOGL-Direxion股票。订单通常设置在58.59或58.89附近，而157和3.04%显示市场活动。立即关注GGLS的实时图表更新。

如何投资GGLS股票？

投资1倍做空GOOGL-Direxion需要考虑年度范围5.06 - 64.37和当前价格58.59。许多人在以58.59或58.89下订单之前，会比较5.74%和。实时查看GGLS价格图表，了解每日变化。

1倍做空GOOGL-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，1倍做空GOOGL-Direxion的最高价格是64.37。在5.06 - 64.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪1倍做空GOOGL-Direxion的绩效。

1倍做空GOOGL-Direxion股票的最低价格是多少？

1倍做空GOOGL-Direxion（GGLS）的最低价格为5.06。将其与当前的58.59和5.06 - 64.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GGLS股票是什么时候拆分的？

1倍做空GOOGL-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.63和457.47%中可见。

日范围
56.86 58.61
年范围
5.06 64.37
前一天收盘价
56.63
开盘价
56.86
卖价
58.59
买价
58.89
最低价
56.86
最高价
58.61
交易量
157
日变化
3.46%
月变化
5.74%
6个月变化
737.00%
年变化
457.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%