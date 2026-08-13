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GEVX: Tradr 2X Long GEV Daily ETF

20.22 USD 0.84 (4.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GEVX汇率已更改4.33%。当日，交易品种以低点20.02和高点21.13进行交易。

关注Tradr 2X Long GEV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GEVX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票今天的定价为20.22。它在20.02 - 21.13范围内交易，昨天的收盘价为19.38，交易量达到116。GEVX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long GEV Daily ETF目前的价值为20.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.60%和USD。实时查看图表以跟踪GEVX走势。

如何购买GEVX股票？

您可以以20.22的当前价格购买Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票。订单通常设置在20.22或20.52附近，而116和-1.37%显示市场活动。立即关注GEVX的实时图表更新。

如何投资GEVX股票？

投资Tradr 2X Long GEV Daily ETF需要考虑年度范围15.67 - 92.45和当前价格20.22。许多人在以20.22或20.52下订单之前，会比较7.67%和。实时查看GEVX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long GEV Daily ETF的最高价格是92.45。在15.67 - 92.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long GEV Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long GEV Daily ETF（GEVX）的最低价格为15.67。将其与当前的20.22和15.67 - 92.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GEVX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long GEV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.38和-28.60%中可见。

日范围
20.02 21.13
年范围
15.67 92.45
前一天收盘价
19.38
开盘价
20.50
卖价
20.22
买价
20.52
最低价
20.02
最高价
21.13
交易量
116
日变化
4.33%
月变化
7.67%
6个月变化
-61.33%
年变化
-28.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%