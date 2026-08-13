GEVX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票今天的定价为20.22。它在20.02 - 21.13范围内交易，昨天的收盘价为19.38，交易量达到116。GEVX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long GEV Daily ETF目前的价值为20.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.60%和USD。实时查看图表以跟踪GEVX走势。

如何购买GEVX股票？ 您可以以20.22的当前价格购买Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票。订单通常设置在20.22或20.52附近，而116和-1.37%显示市场活动。立即关注GEVX的实时图表更新。

如何投资GEVX股票？ 投资Tradr 2X Long GEV Daily ETF需要考虑年度范围15.67 - 92.45和当前价格20.22。许多人在以20.22或20.52下订单之前，会比较7.67%和。实时查看GEVX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long GEV Daily ETF的最高价格是92.45。在15.67 - 92.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long GEV Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long GEV Daily ETF（GEVX）的最低价格为15.67。将其与当前的20.22和15.67 - 92.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。