GEVX: Tradr 2X Long GEV Daily ETF
今日GEVX汇率已更改4.33%。当日，交易品种以低点20.02和高点21.13进行交易。
关注Tradr 2X Long GEV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GEVX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票今天的定价为20.22。它在20.02 - 21.13范围内交易，昨天的收盘价为19.38，交易量达到116。GEVX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long GEV Daily ETF目前的价值为20.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.60%和USD。实时查看图表以跟踪GEVX走势。
如何购买GEVX股票？
您可以以20.22的当前价格购买Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票。订单通常设置在20.22或20.52附近，而116和-1.37%显示市场活动。立即关注GEVX的实时图表更新。
如何投资GEVX股票？
投资Tradr 2X Long GEV Daily ETF需要考虑年度范围15.67 - 92.45和当前价格20.22。许多人在以20.22或20.52下订单之前，会比较7.67%和。实时查看GEVX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long GEV Daily ETF的最高价格是92.45。在15.67 - 92.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long GEV Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long GEV Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long GEV Daily ETF（GEVX）的最低价格为15.67。将其与当前的20.22和15.67 - 92.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEVX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long GEV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.38和-28.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.38
- 开盘价
- 20.50
- 卖价
- 20.22
- 买价
- 20.52
- 最低价
- 20.02
- 最高价
- 21.13
- 交易量
- 116
- 日变化
- 4.33%
- 月变化
- 7.67%
- 6个月变化
- -61.33%
- 年变化
- -28.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%