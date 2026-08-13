GEME: Pacific NoS Global EM Equity Active ETF
今日GEME汇率已更改-0.63%。当日，交易品种以低点42.27和高点42.61进行交易。
关注Pacific NoS Global EM Equity Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GEME股票今天的价格是多少？
Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票今天的定价为42.29。它在42.27 - 42.61范围内交易，昨天的收盘价为42.56，交易量达到27。GEME的实时价格图表显示了这些更新。
Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票是否支付股息？
Pacific NoS Global EM Equity Active ETF目前的价值为42.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.26%和USD。实时查看图表以跟踪GEME走势。
如何购买GEME股票？
您可以以42.29的当前价格购买Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票。订单通常设置在42.29或42.59附近，而27和-0.75%显示市场活动。立即关注GEME的实时图表更新。
如何投资GEME股票？
投资Pacific NoS Global EM Equity Active ETF需要考虑年度范围33.62 - 45.99和当前价格42.29。许多人在以42.29或42.59下订单之前，会比较1.83%和。实时查看GEME价格图表，了解每日变化。
Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacific NoS Global EM Equity Active ETF的最高价格是45.99。在33.62 - 45.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific NoS Global EM Equity Active ETF的绩效。
Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票的最低价格是多少？
Pacific NoS Global EM Equity Active ETF（GEME）的最低价格为33.62。将其与当前的42.29和33.62 - 45.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEME股票是什么时候拆分的？
Pacific NoS Global EM Equity Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.56和13.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.56
- 开盘价
- 42.61
- 卖价
- 42.29
- 买价
- 42.59
- 最低价
- 42.27
- 最高价
- 42.61
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.63%
- 月变化
- 1.83%
- 6个月变化
- 12.41%
- 年变化
- 13.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%