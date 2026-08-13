GEME股票今天的价格是多少？ Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票今天的定价为42.29。它在42.27 - 42.61范围内交易，昨天的收盘价为42.56，交易量达到27。GEME的实时价格图表显示了这些更新。

Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票是否支付股息？ Pacific NoS Global EM Equity Active ETF目前的价值为42.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.26%和USD。实时查看图表以跟踪GEME走势。

如何购买GEME股票？ 您可以以42.29的当前价格购买Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票。订单通常设置在42.29或42.59附近，而27和-0.75%显示市场活动。立即关注GEME的实时图表更新。

如何投资GEME股票？ 投资Pacific NoS Global EM Equity Active ETF需要考虑年度范围33.62 - 45.99和当前价格42.29。许多人在以42.29或42.59下订单之前，会比较1.83%和。实时查看GEME价格图表，了解每日变化。

Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pacific NoS Global EM Equity Active ETF的最高价格是45.99。在33.62 - 45.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific NoS Global EM Equity Active ETF的绩效。

Pacific NoS Global EM Equity Active ETF股票的最低价格是多少？ Pacific NoS Global EM Equity Active ETF（GEME）的最低价格为33.62。将其与当前的42.29和33.62 - 45.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。