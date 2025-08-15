GEM股票今天的价格是多少？ 高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票今天的定价为50.10。它在49.92 - 50.34范围内交易，昨天的收盘价为49.96，交易量达到150。GEM的实时价格图表显示了这些更新。

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票是否支付股息？ 高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF目前的价值为50.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.05%和USD。实时查看图表以跟踪GEM走势。

如何购买GEM股票？ 您可以以50.10的当前价格购买高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票。订单通常设置在50.10或50.40附近，而150和-0.40%显示市场活动。立即关注GEM的实时图表更新。

如何投资GEM股票？ 投资高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF需要考虑年度范围38.21 - 54.29和当前价格50.10。许多人在以50.10或50.40下订单之前，会比较3.04%和。实时查看GEM价格图表，了解每日变化。

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF的最高价格是54.29。在38.21 - 54.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF的绩效。

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票的最低价格是多少？ 高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF（GEM）的最低价格为38.21。将其与当前的50.10和38.21 - 54.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。