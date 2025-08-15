GEM: 高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF
今日GEM汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点49.92和高点50.34进行交易。
关注高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GEM股票今天的价格是多少？
高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票今天的定价为50.10。它在49.92 - 50.34范围内交易，昨天的收盘价为49.96，交易量达到150。GEM的实时价格图表显示了这些更新。
高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票是否支付股息？
高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF目前的价值为50.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.05%和USD。实时查看图表以跟踪GEM走势。
如何购买GEM股票？
您可以以50.10的当前价格购买高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票。订单通常设置在50.10或50.40附近，而150和-0.40%显示市场活动。立即关注GEM的实时图表更新。
如何投资GEM股票？
投资高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF需要考虑年度范围38.21 - 54.29和当前价格50.10。许多人在以50.10或50.40下订单之前，会比较3.04%和。实时查看GEM价格图表，了解每日变化。
高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF的最高价格是54.29。在38.21 - 54.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF的绩效。
高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票的最低价格是多少？
高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF（GEM）的最低价格为38.21。将其与当前的50.10和38.21 - 54.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEM股票是什么时候拆分的？
高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.96和31.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.96
- 开盘价
- 50.30
- 卖价
- 50.10
- 买价
- 50.40
- 最低价
- 49.92
- 最高价
- 50.34
- 交易量
- 150
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 3.04%
- 6个月变化
- 8.04%
- 年变化
- 31.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%