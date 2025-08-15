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GEM: 高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF

50.10 USD 0.14 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GEM汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点49.92和高点50.34进行交易。

关注高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
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GEM新闻

常见问题解答

GEM股票今天的价格是多少？

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票今天的定价为50.10。它在49.92 - 50.34范围内交易，昨天的收盘价为49.96，交易量达到150。GEM的实时价格图表显示了这些更新。

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票是否支付股息？

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF目前的价值为50.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.05%和USD。实时查看图表以跟踪GEM走势。

如何购买GEM股票？

您可以以50.10的当前价格购买高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票。订单通常设置在50.10或50.40附近，而150和-0.40%显示市场活动。立即关注GEM的实时图表更新。

如何投资GEM股票？

投资高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF需要考虑年度范围38.21 - 54.29和当前价格50.10。许多人在以50.10或50.40下订单之前，会比较3.04%和。实时查看GEM价格图表，了解每日变化。

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF的最高价格是54.29。在38.21 - 54.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF的绩效。

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF股票的最低价格是多少？

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF（GEM）的最低价格为38.21。将其与当前的50.10和38.21 - 54.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GEM股票是什么时候拆分的？

高盛 ActiveBeta新兴市场股票 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.96和31.05%中可见。

日范围
49.92 50.34
年范围
38.21 54.29
前一天收盘价
49.96
开盘价
50.30
卖价
50.10
买价
50.40
最低价
49.92
最高价
50.34
交易量
150
日变化
0.28%
月变化
3.04%
6个月变化
8.04%
年变化
31.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%