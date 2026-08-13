GDXY: YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
今日GDXY汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点11.00和高点11.15进行交易。
关注YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GDXY股票今天的价格是多少？
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票今天的定价为11.08。它在11.00 - 11.15范围内交易，昨天的收盘价为11.11，交易量达到651。GDXY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF目前的价值为11.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.52%和USD。实时查看图表以跟踪GDXY走势。
如何购买GDXY股票？
您可以以11.08的当前价格购买YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在11.08或11.38附近，而651和-0.09%显示市场活动。立即关注GDXY的实时图表更新。
如何投资GDXY股票？
投资YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围9.27 - 18.88和当前价格11.08。许多人在以11.08或11.38下订单之前，会比较15.78%和。实时查看GDXY价格图表，了解每日变化。
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF的最高价格是18.88。在9.27 - 18.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF（GDXY）的最低价格为9.27。将其与当前的11.08和9.27 - 18.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDXY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GDXY股票是什么时候拆分的？
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.11和-31.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.11
- 开盘价
- 11.09
- 卖价
- 11.08
- 买价
- 11.38
- 最低价
- 11.00
- 最高价
- 11.15
- 交易量
- 651
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 15.78%
- 6个月变化
- -39.52%
- 年变化
- -31.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%