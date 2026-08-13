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GDXY: YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

11.08 USD 0.03 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDXY汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点11.00和高点11.15进行交易。

关注YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GDXY股票今天的价格是多少？

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票今天的定价为11.08。它在11.00 - 11.15范围内交易，昨天的收盘价为11.11，交易量达到651。GDXY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF目前的价值为11.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.52%和USD。实时查看图表以跟踪GDXY走势。

如何购买GDXY股票？

您可以以11.08的当前价格购买YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在11.08或11.38附近，而651和-0.09%显示市场活动。立即关注GDXY的实时图表更新。

如何投资GDXY股票？

投资YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围9.27 - 18.88和当前价格11.08。许多人在以11.08或11.38下订单之前，会比较15.78%和。实时查看GDXY价格图表，了解每日变化。

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF的最高价格是18.88。在9.27 - 18.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF（GDXY）的最低价格为9.27。将其与当前的11.08和9.27 - 18.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDXY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDXY股票是什么时候拆分的？

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.11和-31.52%中可见。

日范围
11.00 11.15
年范围
9.27 18.88
前一天收盘价
11.11
开盘价
11.09
卖价
11.08
买价
11.38
最低价
11.00
最高价
11.15
交易量
651
日变化
-0.27%
月变化
15.78%
6个月变化
-39.52%
年变化
-31.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%