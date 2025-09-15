GDL: GDL Fund, The of Beneficial Interest
今日GDL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点8.40和高点8.45进行交易。
关注GDL Fund, The of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GDL新闻
常见问题解答
GDL股票今天的价格是多少？
GDL Fund, The of Beneficial Interest股票今天的定价为8.42。它在8.40 - 8.45范围内交易，昨天的收盘价为8.43，交易量达到8。GDL的实时价格图表显示了这些更新。
GDL Fund, The of Beneficial Interest股票是否支付股息？
GDL Fund, The of Beneficial Interest目前的价值为8.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪GDL走势。
如何购买GDL股票？
您可以以8.42的当前价格购买GDL Fund, The of Beneficial Interest股票。订单通常设置在8.42或8.72附近，而8和-0.24%显示市场活动。立即关注GDL的实时图表更新。
如何投资GDL股票？
投资GDL Fund, The of Beneficial Interest需要考虑年度范围8.24 - 8.67和当前价格8.42。许多人在以8.42或8.72下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看GDL价格图表，了解每日变化。
GDL Fund, The of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GDL Fund, The of Beneficial Interest的最高价格是8.67。在8.24 - 8.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GDL Fund, The of Beneficial Interest的绩效。
GDL Fund, The of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
GDL Fund, The of Beneficial Interest（GDL）的最低价格为8.24。将其与当前的8.42和8.24 - 8.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GDL股票是什么时候拆分的？
GDL Fund, The of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.43和-1.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.43
- 开盘价
- 8.44
- 卖价
- 8.42
- 买价
- 8.72
- 最低价
- 8.40
- 最高价
- 8.45
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- -1.41%
- 年变化
- -1.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%