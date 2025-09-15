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GDL: GDL Fund, The of Beneficial Interest

8.42 USD 0.01 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点8.40和高点8.45进行交易。

关注GDL Fund, The of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • W1
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GDL新闻

常见问题解答

GDL股票今天的价格是多少？

GDL Fund, The of Beneficial Interest股票今天的定价为8.42。它在8.40 - 8.45范围内交易，昨天的收盘价为8.43，交易量达到8。GDL的实时价格图表显示了这些更新。

GDL Fund, The of Beneficial Interest股票是否支付股息？

GDL Fund, The of Beneficial Interest目前的价值为8.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪GDL走势。

如何购买GDL股票？

您可以以8.42的当前价格购买GDL Fund, The of Beneficial Interest股票。订单通常设置在8.42或8.72附近，而8和-0.24%显示市场活动。立即关注GDL的实时图表更新。

如何投资GDL股票？

投资GDL Fund, The of Beneficial Interest需要考虑年度范围8.24 - 8.67和当前价格8.42。许多人在以8.42或8.72下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看GDL价格图表，了解每日变化。

GDL Fund, The of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GDL Fund, The of Beneficial Interest的最高价格是8.67。在8.24 - 8.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GDL Fund, The of Beneficial Interest的绩效。

GDL Fund, The of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

GDL Fund, The of Beneficial Interest（GDL）的最低价格为8.24。将其与当前的8.42和8.24 - 8.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDL股票是什么时候拆分的？

GDL Fund, The of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.43和-1.29%中可见。

日范围
8.40 8.45
年范围
8.24 8.67
前一天收盘价
8.43
开盘价
8.44
卖价
8.42
买价
8.72
最低价
8.40
最高价
8.45
交易量
8
日变化
-0.12%
月变化
-0.47%
6个月变化
-1.41%
年变化
-1.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%