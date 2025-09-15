FWD: AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF
今日FWD汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点131.62和高点133.03进行交易。
关注AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FWD股票今天的价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票今天的定价为132.28。它在131.62 - 133.03范围内交易，昨天的收盘价为131.84，交易量达到173。FWD的实时价格图表显示了这些更新。
AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票是否支付股息？
AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF目前的价值为132.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.46%和USD。实时查看图表以跟踪FWD走势。
如何购买FWD股票？
您可以以132.28的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票。订单通常设置在132.28或132.58附近，而173和-0.38%显示市场活动。立即关注FWD的实时图表更新。
如何投资FWD股票？
投资AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF需要考虑年度范围90.50 - 149.42和当前价格132.28。许多人在以132.28或132.58下订单之前，会比较6.19%和。实时查看FWD价格图表，了解每日变化。
AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF的最高价格是149.42。在90.50 - 149.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF的绩效。
AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票的最低价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF（FWD）的最低价格为90.50。将其与当前的132.28和90.50 - 149.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FWD股票是什么时候拆分的？
AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、131.84和45.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 131.84
- 开盘价
- 132.79
- 卖价
- 132.28
- 买价
- 132.58
- 最低价
- 131.62
- 最高价
- 133.03
- 交易量
- 173
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 6.19%
- 6个月变化
- 14.93%
- 年变化
- 45.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%