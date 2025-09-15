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FWD: AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF

132.28 USD 0.44 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FWD汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点131.62和高点133.03进行交易。

关注AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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FWD新闻

常见问题解答

FWD股票今天的价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票今天的定价为132.28。它在131.62 - 133.03范围内交易，昨天的收盘价为131.84，交易量达到173。FWD的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票是否支付股息？

AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF目前的价值为132.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.46%和USD。实时查看图表以跟踪FWD走势。

如何购买FWD股票？

您可以以132.28的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票。订单通常设置在132.28或132.58附近，而173和-0.38%显示市场活动。立即关注FWD的实时图表更新。

如何投资FWD股票？

投资AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF需要考虑年度范围90.50 - 149.42和当前价格132.28。许多人在以132.28或132.58下订单之前，会比较6.19%和。实时查看FWD价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF的最高价格是149.42。在90.50 - 149.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF股票的最低价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF（FWD）的最低价格为90.50。将其与当前的132.28和90.50 - 149.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FWD股票是什么时候拆分的？

AB Active ETFs Inc AB Disruptors ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、131.84和45.46%中可见。

日范围
131.62 133.03
年范围
90.50 149.42
前一天收盘价
131.84
开盘价
132.79
卖价
132.28
买价
132.58
最低价
131.62
最高价
133.03
交易量
173
日变化
0.33%
月变化
6.19%
6个月变化
14.93%
年变化
45.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%