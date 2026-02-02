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FTGC: First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

29.57 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTGC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点29.41和高点29.57进行交易。

关注First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTGC新闻

常见问题解答

FTGC股票今天的价格是多少？

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票今天的定价为29.57。它在29.41 - 29.57范围内交易，昨天的收盘价为29.57，交易量达到509。FTGC的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票是否支付股息？

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund目前的价值为29.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.55%和USD。实时查看图表以跟踪FTGC走势。

如何购买FTGC股票？

您可以以29.57的当前价格购买First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票。订单通常设置在29.57或29.87附近，而509和0.27%显示市场活动。立即关注FTGC的实时图表更新。

如何投资FTGC股票？

投资First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund需要考虑年度范围22.70 - 30.65和当前价格29.57。许多人在以29.57或29.87下订单之前，会比较3.57%和。实时查看FTGC价格图表，了解每日变化。

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund的最高价格是30.65。在22.70 - 30.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund的绩效。

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund（FTGC）的最低价格为22.70。将其与当前的29.57和22.70 - 30.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTGC股票是什么时候拆分的？

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.57和15.55%中可见。

日范围
29.41 29.57
年范围
22.70 30.65
前一天收盘价
29.57
开盘价
29.49
卖价
29.57
买价
29.87
最低价
29.41
最高价
29.57
交易量
509
日变化
0.00%
月变化
3.57%
6个月变化
12.60%
年变化
15.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%