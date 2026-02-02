FTGC: First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
今日FTGC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点29.41和高点29.57进行交易。
关注First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FTGC股票今天的价格是多少？
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票今天的定价为29.57。它在29.41 - 29.57范围内交易，昨天的收盘价为29.57，交易量达到509。FTGC的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票是否支付股息？
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund目前的价值为29.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.55%和USD。实时查看图表以跟踪FTGC走势。
如何购买FTGC股票？
您可以以29.57的当前价格购买First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票。订单通常设置在29.57或29.87附近，而509和0.27%显示市场活动。立即关注FTGC的实时图表更新。
如何投资FTGC股票？
投资First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund需要考虑年度范围22.70 - 30.65和当前价格29.57。许多人在以29.57或29.87下订单之前，会比较3.57%和。实时查看FTGC价格图表，了解每日变化。
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund的最高价格是30.65。在22.70 - 30.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund的绩效。
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund（FTGC）的最低价格为22.70。将其与当前的29.57和22.70 - 30.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTGC股票是什么时候拆分的？
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.57和15.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.57
- 开盘价
- 29.49
- 卖价
- 29.57
- 买价
- 29.87
- 最低价
- 29.41
- 最高价
- 29.57
- 交易量
- 509
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 3.57%
- 6个月变化
- 12.60%
- 年变化
- 15.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%