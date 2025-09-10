FPAG: Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF
今日FPAG汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点42.91和高点43.13进行交易。
关注Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPAG新闻
常见问题解答
FPAG股票今天的价格是多少？
Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票今天的定价为42.93。它在42.91 - 43.13范围内交易，昨天的收盘价为42.95，交易量达到30。FPAG的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票是否支付股息？
Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF目前的价值为42.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.21%和USD。实时查看图表以跟踪FPAG走势。
如何购买FPAG股票？
您可以以42.93的当前价格购买Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票。订单通常设置在42.93或43.23附近，而30和-0.30%显示市场活动。立即关注FPAG的实时图表更新。
如何投资FPAG股票？
投资Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF需要考虑年度范围35.08 - 43.21和当前价格42.93。许多人在以42.93或43.23下订单之前，会比较1.90%和。实时查看FPAG价格图表，了解每日变化。
Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF的最高价格是43.21。在35.08 - 43.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF的绩效。
Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票的最低价格是多少？
Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF（FPAG）的最低价格为35.08。将其与当前的42.93和35.08 - 43.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPAG股票是什么时候拆分的？
Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.95和9.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.95
- 开盘价
- 43.06
- 卖价
- 42.93
- 买价
- 43.23
- 最低价
- 42.91
- 最高价
- 43.13
- 交易量
- 30
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.90%
- 6个月变化
- 10.42%
- 年变化
- 9.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%