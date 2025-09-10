报价部分
货币 / FPAG
回到股票

FPAG: Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF

42.93 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPAG汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点42.91和高点43.13进行交易。

关注Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPAG新闻

常见问题解答

FPAG股票今天的价格是多少？

Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票今天的定价为42.93。它在42.91 - 43.13范围内交易，昨天的收盘价为42.95，交易量达到30。FPAG的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票是否支付股息？

Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF目前的价值为42.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.21%和USD。实时查看图表以跟踪FPAG走势。

如何购买FPAG股票？

您可以以42.93的当前价格购买Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票。订单通常设置在42.93或43.23附近，而30和-0.30%显示市场活动。立即关注FPAG的实时图表更新。

如何投资FPAG股票？

投资Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF需要考虑年度范围35.08 - 43.21和当前价格42.93。许多人在以42.93或43.23下订单之前，会比较1.90%和。实时查看FPAG价格图表，了解每日变化。

Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF的最高价格是43.21。在35.08 - 43.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF的绩效。

Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF股票的最低价格是多少？

Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF（FPAG）的最低价格为35.08。将其与当前的42.93和35.08 - 43.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPAG股票是什么时候拆分的？

Northern Lights Fund Trust III FPA Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.95和9.21%中可见。

日范围
42.91 43.13
年范围
35.08 43.21
前一天收盘价
42.95
开盘价
43.06
卖价
42.93
买价
43.23
最低价
42.91
最高价
43.13
交易量
30
日变化
-0.05%
月变化
1.90%
6个月变化
10.42%
年变化
9.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%