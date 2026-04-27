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FMHI: First Trust Municipal High Income ETF

47.85 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMHI汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.79和高点47.92进行交易。

关注First Trust Municipal High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMHI新闻

常见问题解答

FMHI股票今天的价格是多少？

First Trust Municipal High Income ETF股票今天的定价为47.85。它在47.79 - 47.92范围内交易，昨天的收盘价为47.84，交易量达到123。FMHI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Municipal High Income ETF股票是否支付股息？

First Trust Municipal High Income ETF目前的价值为47.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.95%和USD。实时查看图表以跟踪FMHI走势。

如何购买FMHI股票？

您可以以47.85的当前价格购买First Trust Municipal High Income ETF股票。订单通常设置在47.85或48.15附近，而123和-0.06%显示市场活动。立即关注FMHI的实时图表更新。

如何投资FMHI股票？

投资First Trust Municipal High Income ETF需要考虑年度范围46.03 - 48.73和当前价格47.85。许多人在以47.85或48.15下订单之前，会比较0.67%和。实时查看FMHI价格图表，了解每日变化。

First Trust Municipal High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Municipal High Income ETF的最高价格是48.73。在46.03 - 48.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Municipal High Income ETF的绩效。

First Trust Municipal High Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Municipal High Income ETF（FMHI）的最低价格为46.03。将其与当前的47.85和46.03 - 48.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMHI股票是什么时候拆分的？

First Trust Municipal High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.84和3.95%中可见。

日范围
47.79 47.92
年范围
46.03 48.73
前一天收盘价
47.84
开盘价
47.88
卖价
47.85
买价
48.15
最低价
47.79
最高价
47.92
交易量
123
日变化
0.02%
月变化
0.67%
6个月变化
-1.34%
年变化
3.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%