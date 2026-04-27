FMHI: First Trust Municipal High Income ETF
今日FMHI汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.79和高点47.92进行交易。
关注First Trust Municipal High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMHI新闻
- Credit Says The Capital Goods Recession Story Doesn’t Hold Up
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- The Resilient Rally: Can Markets Continue To Climb Amid Uncertainty?
- Build A Better Path, Part 2: 3-Dimensional Investing
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- The Credit Market Lens: Rich Spreads, Cheap Treasuries, And An Incomplete Explanation
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- The Credit Market Lens: A Higher Bar For Earnings Season
- Q3 2026 Fixed Income Perspectives
- The Credit Market Lens: A Growing Divide In Leveraged Finance
- The Week The AI Trade Broke, And Why The Data Says 'Rotation,' Not 'Recession'
- Warsh's Dot-Plot Pivot Recalibrates Duration Risk In Investment-Grade Bonds
- Aligned Incentives: Our Key To Navigating The Diverse High Yield Market
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: June 2026
- Opportunities Emerge In A Higher-Yield World
- Rupture And Resilience
- Energy Credit Market Returns Reflect Sector Discipline
- Monthly Macro Monitor: Nothing To See Here
- Measuring What Matters In Public And Private Fixed Income
- AI Credit Expansion: Assessing The Micro And Macro Risks
- The AI Buildout Is Causing Record Bond Issuances, Including In Canada
- How Well Do You Understand Yield? A Guide For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: May 2026
- Markets In Context: Noise Vs. Fundamentals
常见问题解答
FMHI股票今天的价格是多少？
First Trust Municipal High Income ETF股票今天的定价为47.85。它在47.79 - 47.92范围内交易，昨天的收盘价为47.84，交易量达到123。FMHI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Municipal High Income ETF股票是否支付股息？
First Trust Municipal High Income ETF目前的价值为47.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.95%和USD。实时查看图表以跟踪FMHI走势。
如何购买FMHI股票？
您可以以47.85的当前价格购买First Trust Municipal High Income ETF股票。订单通常设置在47.85或48.15附近，而123和-0.06%显示市场活动。立即关注FMHI的实时图表更新。
如何投资FMHI股票？
投资First Trust Municipal High Income ETF需要考虑年度范围46.03 - 48.73和当前价格47.85。许多人在以47.85或48.15下订单之前，会比较0.67%和。实时查看FMHI价格图表，了解每日变化。
First Trust Municipal High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Municipal High Income ETF的最高价格是48.73。在46.03 - 48.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Municipal High Income ETF的绩效。
First Trust Municipal High Income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Municipal High Income ETF（FMHI）的最低价格为46.03。将其与当前的47.85和46.03 - 48.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMHI股票是什么时候拆分的？
First Trust Municipal High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.84和3.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.84
- 开盘价
- 47.88
- 卖价
- 47.85
- 买价
- 48.15
- 最低价
- 47.79
- 最高价
- 47.92
- 交易量
- 123
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- -1.34%
- 年变化
- 3.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%