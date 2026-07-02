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FLCO: Franklin Investment Grade Corporate ETF

20.93 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLCO汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.93和高点20.97进行交易。

关注Franklin Investment Grade Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLCO新闻

常见问题解答

FLCO股票今天的价格是多少？

Franklin Investment Grade Corporate ETF股票今天的定价为20.93。它在20.93 - 20.97范围内交易，昨天的收盘价为20.92，交易量达到108。FLCO的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Investment Grade Corporate ETF股票是否支付股息？

Franklin Investment Grade Corporate ETF目前的价值为20.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.47%和USD。实时查看图表以跟踪FLCO走势。

如何购买FLCO股票？

您可以以20.93的当前价格购买Franklin Investment Grade Corporate ETF股票。订单通常设置在20.93或21.23附近，而108和-0.19%显示市场活动。立即关注FLCO的实时图表更新。

如何投资FLCO股票？

投资Franklin Investment Grade Corporate ETF需要考虑年度范围20.91 - 22.09和当前价格20.93。许多人在以20.93或21.23下订单之前，会比较-0.05%和。实时查看FLCO价格图表，了解每日变化。

Franklin Investment Grade Corporate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Investment Grade Corporate ETF的最高价格是22.09。在20.91 - 22.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Investment Grade Corporate ETF的绩效。

Franklin Investment Grade Corporate ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Investment Grade Corporate ETF（FLCO）的最低价格为20.91。将其与当前的20.93和20.91 - 22.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLCO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLCO股票是什么时候拆分的？

Franklin Investment Grade Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.92和-2.47%中可见。

日范围
20.93 20.97
年范围
20.91 22.09
前一天收盘价
20.92
开盘价
20.97
卖价
20.93
买价
21.23
最低价
20.93
最高价
20.97
交易量
108
日变化
0.05%
月变化
-0.05%
6个月变化
-3.64%
年变化
-2.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%