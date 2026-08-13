FIGG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票今天的定价为23.31。它在22.91 - 24.82范围内交易，昨天的收盘价为24.32，交易量达到158。FIGG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF目前的价值为23.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注62.78%和USD。实时查看图表以跟踪FIGG走势。

如何购买FIGG股票？ 您可以以23.31的当前价格购买Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票。订单通常设置在23.31或23.61附近，而158和0.47%显示市场活动。立即关注FIGG的实时图表更新。

如何投资FIGG股票？ 投资Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF需要考虑年度范围0.69 - 35.46和当前价格23.31。许多人在以23.31或23.61下订单之前，会比较2.24%和。实时查看FIGG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF的最高价格是35.46。在0.69 - 35.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF（FIGG）的最低价格为0.69。将其与当前的23.31和0.69 - 35.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。