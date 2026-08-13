FIGG: Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF
今日FIGG汇率已更改-4.15%。当日，交易品种以低点22.91和高点24.82进行交易。
关注Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
FIGG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票今天的定价为23.31。它在22.91 - 24.82范围内交易，昨天的收盘价为24.32，交易量达到158。FIGG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF目前的价值为23.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注62.78%和USD。实时查看图表以跟踪FIGG走势。
如何购买FIGG股票？
您可以以23.31的当前价格购买Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票。订单通常设置在23.31或23.61附近，而158和0.47%显示市场活动。立即关注FIGG的实时图表更新。
如何投资FIGG股票？
投资Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF需要考虑年度范围0.69 - 35.46和当前价格23.31。许多人在以23.31或23.61下订单之前，会比较2.24%和。实时查看FIGG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF的最高价格是35.46。在0.69 - 35.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF（FIGG）的最低价格为0.69。将其与当前的23.31和0.69 - 35.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIGG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.32和62.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.32
- 开盘价
- 23.20
- 卖价
- 23.31
- 买价
- 23.61
- 最低价
- 22.91
- 最高价
- 24.82
- 交易量
- 158
- 日变化
- -4.15%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- 936.00%
- 年变化
- 62.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%