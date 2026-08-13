报价部分
货币 / FIGG
回到股票

FIGG: Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF

23.31 USD 1.01 (4.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIGG汇率已更改-4.15%。当日，交易品种以低点22.91和高点24.82进行交易。

关注Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FIGG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票今天的定价为23.31。它在22.91 - 24.82范围内交易，昨天的收盘价为24.32，交易量达到158。FIGG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF目前的价值为23.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注62.78%和USD。实时查看图表以跟踪FIGG走势。

如何购买FIGG股票？

您可以以23.31的当前价格购买Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票。订单通常设置在23.31或23.61附近，而158和0.47%显示市场活动。立即关注FIGG的实时图表更新。

如何投资FIGG股票？

投资Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF需要考虑年度范围0.69 - 35.46和当前价格23.31。许多人在以23.31或23.61下订单之前，会比较2.24%和。实时查看FIGG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF的最高价格是35.46。在0.69 - 35.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF（FIGG）的最低价格为0.69。将其与当前的23.31和0.69 - 35.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIGG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.32和62.78%中可见。

日范围
22.91 24.82
年范围
0.69 35.46
前一天收盘价
24.32
开盘价
23.20
卖价
23.31
买价
23.61
最低价
22.91
最高价
24.82
交易量
158
日变化
-4.15%
月变化
2.24%
6个月变化
936.00%
年变化
62.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%