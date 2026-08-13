FIAT: YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF
今日FIAT汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点20.71和高点21.28进行交易。
关注YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
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常见问题解答
FIAT股票今天的价格是多少？
YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票今天的定价为21.10。它在20.71 - 21.28范围内交易，昨天的收盘价为21.08，交易量达到40。FIAT的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF目前的价值为21.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.12%和USD。实时查看图表以跟踪FIAT走势。
如何购买FIAT股票？
您可以以21.10的当前价格购买YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在21.10或21.40附近，而40和-0.47%显示市场活动。立即关注FIAT的实时图表更新。
如何投资FIAT股票？
投资YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围18.56 - 32.87和当前价格21.10。许多人在以21.10或21.40下订单之前，会比较-4.09%和。实时查看FIAT价格图表，了解每日变化。
YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF的最高价格是32.87。在18.56 - 32.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF（FIAT）的最低价格为18.56。将其与当前的21.10和18.56 - 32.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIAT股票是什么时候拆分的？
YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.08和-33.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.08
- 开盘价
- 21.20
- 卖价
- 21.10
- 买价
- 21.40
- 最低价
- 20.71
- 最高价
- 21.28
- 交易量
- 40
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- -4.09%
- 6个月变化
- -25.31%
- 年变化
- -33.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%