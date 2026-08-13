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FIAT: YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF

21.10 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIAT汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点20.71和高点21.28进行交易。

关注YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FIAT股票今天的价格是多少？

YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票今天的定价为21.10。它在20.71 - 21.28范围内交易，昨天的收盘价为21.08，交易量达到40。FIAT的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF目前的价值为21.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.12%和USD。实时查看图表以跟踪FIAT走势。

如何购买FIAT股票？

您可以以21.10的当前价格购买YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在21.10或21.40附近，而40和-0.47%显示市场活动。立即关注FIAT的实时图表更新。

如何投资FIAT股票？

投资YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围18.56 - 32.87和当前价格21.10。许多人在以21.10或21.40下订单之前，会比较-4.09%和。实时查看FIAT价格图表，了解每日变化。

YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF的最高价格是32.87。在18.56 - 32.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF（FIAT）的最低价格为18.56。将其与当前的21.10和18.56 - 32.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIAT股票是什么时候拆分的？

YieldMaxTM Short COIN Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.08和-33.12%中可见。

日范围
20.71 21.28
年范围
18.56 32.87
前一天收盘价
21.08
开盘价
21.20
卖价
21.10
买价
21.40
最低价
20.71
最高价
21.28
交易量
40
日变化
0.09%
月变化
-4.09%
6个月变化
-25.31%
年变化
-33.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%