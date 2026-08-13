报价部分
货币 / FHDG
回到股票

FHDG: FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF

37.07 USD 0.05 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FHDG汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点37.07和高点37.14进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FHDG股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票今天的定价为37.07。它在37.07 - 37.14范围内交易，昨天的收盘价为37.12，交易量达到4。FHDG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF目前的价值为37.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.25%和USD。实时查看图表以跟踪FHDG走势。

如何购买FHDG股票？

您可以以37.07的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票。订单通常设置在37.07或37.37附近，而4和-0.19%显示市场活动。立即关注FHDG的实时图表更新。

如何投资FHDG股票？

投资FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF需要考虑年度范围33.17 - 37.14和当前价格37.07。许多人在以37.07或37.37下订单之前，会比较1.06%和。实时查看FHDG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF的最高价格是37.14。在33.17 - 37.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF的绩效。

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF（FHDG）的最低价格为33.17。将其与当前的37.07和33.17 - 37.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FHDG股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.12和8.25%中可见。

日范围
37.07 37.14
年范围
33.17 37.14
前一天收盘价
37.12
开盘价
37.14
卖价
37.07
买价
37.37
最低价
37.07
最高价
37.14
交易量
4
日变化
-0.13%
月变化
1.06%
6个月变化
7.42%
年变化
8.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%