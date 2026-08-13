FHDG: FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
今日FHDG汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点37.07和高点37.14进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FHDG股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票今天的定价为37.07。它在37.07 - 37.14范围内交易，昨天的收盘价为37.12，交易量达到4。FHDG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF目前的价值为37.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.25%和USD。实时查看图表以跟踪FHDG走势。
如何购买FHDG股票？
您可以以37.07的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票。订单通常设置在37.07或37.37附近，而4和-0.19%显示市场活动。立即关注FHDG的实时图表更新。
如何投资FHDG股票？
投资FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF需要考虑年度范围33.17 - 37.14和当前价格37.07。许多人在以37.07或37.37下订单之前，会比较1.06%和。实时查看FHDG价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF的最高价格是37.14。在33.17 - 37.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF的绩效。
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF（FHDG）的最低价格为33.17。将其与当前的37.07和33.17 - 37.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FHDG股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.12和8.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.12
- 开盘价
- 37.14
- 卖价
- 37.07
- 买价
- 37.37
- 最低价
- 37.07
- 最高价
- 37.14
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.06%
- 6个月变化
- 7.42%
- 年变化
- 8.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%